Marcelo Brozovic of FC Internazionale looks dejected during the Serie A match between Roma and FC Internazionale at Stadio Olimpico, Rome, Italy on 19 July 2020.

Tre settimane dopo il ritiro della patente, Marcelo Brozovic è stato ripreso dai carabinieri per aver creato caos al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano, dove aveva accompagnato un amico che si era ferito ad una gamba tagliandosi con un bicchiere.

A meno di tre settimane dal ritiro della patente per essere risultato positivo all'alcol test dopo un semaforo rosso non rispettato in Darsena, Marcelo Brozovic fa parlare ancora di sé per una notte sopra le righe. Secondo quanto riportato da "Repubblica", il centrocampista dell'Inter avrebbe accompagnato un amico al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano dopo che questi si era procurato un taglio in una gamba con un bicchiere rotto: Brozovic si sarebbe innervosito per la lunga attesa e avrebbe preteso che il suo amico fosse subito visitato, inveendo contro il personale sanitario.

È servito l'intervento dei carabinieri per calmare le acque. Brozovic, apparso ancora alterato dall'alcol, è stato portato all'esterno della struttura ospedaliera, richiamato all'ordine e convinto a rientrare per chiedere scusa agli infermieri e agli altri pazienti. Il centrocampista dell'Inter non ha subìto denunce o multe, ma il suo comportamento sarà comunque controllato dalla società, che gli aveva già inflitto un'ammenda di 100.000 euro per il tasso alcolemico superato e il rosso "bruciato" tre settimane fa.

Brozovic è comunque sceso in campo contro Spal, Roma, Fiorentina (subentrando dalla panchina a un quarto d'ora dalla fine), Genoa (un assist servito) e Napoli, ma domenica l'Inter dovrà affrontare l'Atalanta nel delicatissimo scontro-diretto per il secondo posto in campionato: Antonio Conte e la società lo perdoneranno anche in questa occasione?

