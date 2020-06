Anche l'ad dell'Inter confessa la fase finale della trattativa col Real Madrid per l'acquisto del laterale marocchino Hakimi. Ancora nulla di fatto, però, per il discorso Alexis Sanchez e Moses. Si sta ancora discutendo per il prolungamento del prestito fino ad agosto.

Nell'immediato pre partita di Parma-Inter, inevitabile parlare di mercato con l'Inter molto vicina all'acquisto di Hakimi dal Real Madrid. L'ad dei nerazzurri, Marotta, ha spiegato i dettagli di questa operazione nata proprio negli ultimi giorni.

L'obiettivo della società è quello di continuare a fare investimenti nell'area sportiva, acquisendo giocatori importanti. Non nascondo che siamo in una fase avanzata della trattativa, ma ci tengo a sottolineare che deve esserci grande rispetto per l'attuale squadra. Per il futuro c'è l'intenzione di alzare l'asticella. Il nostro direttore sportivo Ausilio ha svolto un ottimo lavoro. La trattativa va conclusa, ma siamo ottimisti. Lunedì sarà una giornata importante, vedremo come definire la situazione

Hakimi e Sancho Credit Foto Getty Images

E sulla fascia sinistra?

Come ho detto prima, la società vuole alzare l'asticella, mixando però anche quelle che sono le logiche finanziarie. Vedremo le opportunità che si presenteranno, il mercato non è ancora entrato nel vivo. È prematuro azzardare ipotesi. Ci saranno altri colpi a questi livelli? La proprietà ci ha dato la possibilità di cogliere questa opportunità. Dopodiché vedremo, dobbiamo coniugare le esigenze di bilancio con la voglia di migliorarci

La situazione di Alexis Sanchez e Moses?

Questa è una grande anomalia normativa che deve essere colmata. Non è una pagina edificante e bella, stiamo confrontandoci anche col Bayern per Perisic. Spero che questa situazione non alteri il livello competitivo delle varie manifestazioni

Victor Moses Credit Foto Getty Images

Ora il Parma dopo il clamoroso pareggio contro il Sassuolo...

Intanto dobbiamo sottolineare i meriti dei neroverdi. In ogni caso, stiamo vivendo una stagione particolare, con gare molto ravvicinate. La gara di mercoledì ci è servita, stasera ci ripresentiamo in campo per cercare di fare risultato

