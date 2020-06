L'amministratore delegato dell'Inter commenta con parole inequivocabili le decisioni del Consiglio federale in merito alla ripresa del campionato. Decisioni che, di fatto, non hanno recepito le proposte dei 20 club di Serie A: "Siamo stati un po' messi dietro la lavagna, abbiamo perso tra virgolette la nostra rivendicazione. C'è bisogno di maggiore autonomia come avviene in Premier League".

"Credo che qui non ci siano vincitori o sconfitti, c'è una situazione a mio giudizio anche abbastanza anomala. Oggi (lunedì, ndr) siamo stati un po' messi dietro la lavagna, abbiamo preso uno schiaffo morale, abbiamo perso tra virgolette la nostra rivendicazione". Con queste parole, pronunciate ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta commenta l'esito della seduta del Consiglio federale al termine del quale sono stati fissati i criteri per la ripartenza della Serie A e sulla strada da seguire in caso di nuova sospensione. La FIGC, come ribadito dallo stesso presidente Gabriele Gravina, ha a tutti gli effetti bocciato la proposta della Lega Serie A di non assegnare lo Scudetto e congelare le retrocessioni in caso di ulteriore stop.

Questo depone per uno scenario del mondo del calcio che ha bisogno di una rivisitazione della governance, che forse non rispecchia il peso specifico della Serie A. Io oggi posso criticare il sistema di governo nel calcio in Italia, un sistema molto ancorato a una volontà decisionale che spetta a tante componenti. Penso che la Serie A abbia bisogno di autonomia come accade in Inghilterra con la Premier League [Beppe Marotta @Sky Sport]

