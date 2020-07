Inter, Marotta: "Lautaro non ha chiesto di andare via. Emerson Palmieri? Stiamo valutando..."

Prima della sfida contro il Bologna, l'amministratore delegato ha fatto il punto sul mercato ai microfoni di Dazn, sia per il laterale del Chelsea, sia per l'attaccante argentino nel mirino del Barcellona: "Se ci sono scadenze limite per Lautaro? La considerazione più esplicita è il fatto che l’Inter non voglia cedere i suoi migliori calciatori".

Lautaro Martinez è un punto fermo dell'Inter, Emerson Palmieri potrebbe diventarlo in futuro. Questi i due temi principali trattati dall'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta nel pre-partita della gara contro il Bologna a San Siro. Il dirigente, intercettato dai microfoni di Dazn, ha detto a proposito dei rumors sull'esterno sinistro italo-brasiliano del Chelsea: "Emerson Palmieri? Dobbiamo convivere tra la parte agonistica e quella di mercato. Non posso che rispondere che non c’è alcun contatto, non abbiamo avviato trattative, ma stiamo facendo valutazioni e le valutazioni saranno anche consuntive al termine di questa stagione".

Mentre su Lautaro Martinez e sulla data del 7 luglio come possibile limite per la clausola da 111 milioni di euro, l'ad aggiunge: "Al di là delle date e dei paletti vincolanti, la considerazione più esplicita è il fatto che l’Inter non voglia cedere i suoi migliori calciatori. Se Lautaro vorrà andare via, lo decideremo insieme, al momento non ha manifestato questa cosa e credo che, vista la sua giovane età, potrà migliorare ancora qui all’Inter per poi vedere. Ma stare qui all’Inter deve essere per lui un grande orgoglio perché giocare nell’Inter significa giocare in una grande squadra".

Sull'attaccante argentino c'è sempre l'interesse del Barcellona anche se nelle ultime settimane questi rumors si sono decisamente attenutati.

