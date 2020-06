Lautaro Martinez via dall'Inter? Marotta nega tutto, il giocatore non l'ha mai chiesto e non ci sono i presupposti che portino il club a decidere di cederlo. Intanto, si cerca di confermare i rinnovi di Alexis Sanchez e Moses fino al termine della stagione.

Nell'immediato prepartita di Inter-Sassuolo, Marotta ha ribadito la volontà di non cedere Lautaro Martinez. Non ci sono i presupposti per farlo (il Barcellona non ha i soldi per la clausola) e, soprattutto, il giocatore non ha mai chiesto di essere ceduto.

Siamo stati molto chiari, abbiamo rimarcato che l'Inter è un club nobile, che assolutamente non vende i giocatori migliori come lui. Vale la stessa regola. Se non manifesta, e finora non l'ha fatto, la volontà di andar via, non ci sono i presupposti per andare in un altro club. [Marotta a DAZN]

Poi sui prestiti di Alexis Sanchez e Moses...

Abbiamo voluto fortemente, come altre Federazioni, portare a termine questa stagione. Sappiamo che ci sono controindicazioni. Infortuni, situazioni anomale che dovrebbero essere normate. Mi riferisco a prestiti in o out, hanno disparità di intenti da un club all'altro. Abbiamo due giocatori come loro di Manchester United e Chelsea, altri fuori, e ci troviamo davanti a vere o proprie trattative

Anche se dovrebbe essere la FIFA a portare una normativa in merito...

Questo deve essere normato, i giocatori devono aver diritto di terminare tutte le competizioni, che siano campionati o Coppe. Auspico e spero in un provvedimento da parte di FIFA per disciplinare questa grossa autonomia

