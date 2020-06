L'ex presidente dei nerazzurri torna a parlare di mercato di casa Inter. Su Lautaro Martinez: "Non puoi frenare chi ha la testa altrove". Su Tonali invece resta possibilista: "Prima bisogna vedere come va Eriksen, altrimenti è un grande centrocampista".

Non è più ufficialmente parte dell’Inter, se non come tifoso, ma il parere dell’ex presidente Massimo Moratti ha sempre un certo spessore per le questioni di casa Inter. Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi di Sportmediaset, e riguardo al mercato si è espresso su due nomi caldi: Sandro Tonali e Lautaro Martinez.

Su Tonali, Moratti ha dato una specie di via libera, ma con un monito importante:

Serie A Gravina: "Abbiamo chiesto di rivedere la quarantena. Algoritmo? Lo useranno anche in Premier League" DA UN' ORA

In questo momento forse bisogna vedere come va Eriksen, ma altrimenti è un grande centrocampista.

La parte più interessante riguarda però Lautaro Martinez, oggetto delle attenzioni del Barcellona. Ausilio era stato chiaro nei giorni scorsi, parlando sì di un interessamento dei catalani ma chiarendo anche come l’Inter lo lascerebbe partire solo di fronte al pagamento della clausola da 111 milioni (entro i primi 15 giorni di luglio). Moratti però fiuta un pericolo:

Non puoi frenare qualcuno che ha l'idea di esprimersi anche da un’altra parte. Quello lo metterebbe in condizione di restare malvolentieri o comunque con una spinta diversa.

Play Icon WATCH Inter, guarda che Werner! Tripletta show nel 5-0 del Lipsia al Mainz 00:00:57

Serie A Juventus, Lazio e Inter: tutte le sfide delle candidate allo Scudetto dal 20 giugno al 2 agosto DA UN' ORA