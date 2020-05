Inter, fact checking: Nainggolan, Perisic e Icardi torneranno davvero? Come li utilizzerebbe Conte?

In casa nerazzurra si parla di tre cavalli di ritorno di assoluto valore in un mercato che sarà caratterizzato da pochi soldi e tanti scambi: i tre prestiti di lusso, epurati ma mai dimenticati, avranno un'altra chance a Milano? Caso per caso, proviamo a dare delle risposte.

Il calcio è fermo ma il mercato tiene banco e quella che ci attende è un'estate con pochi soldi e tanti scambi. Lo stop dettato dal Coronavirus impone questa legge e i cavalli di ritorno saranno molto importanti. L'Inter ha in ballo diversi prestiti e i tre nomi forti sono Radja Nainggolan, Ivan Perisic e Mauro Icardi. Quale sarà il loro futuro? Si possono ipotizzare alcuni scenari: il riscatto da parte dei club dove si trovano attualmente (per Icardi e Perisic), la cessione a una terza squadra (per Nainggolan ed eventualmente Icardi) - in entrambi i casi ciò porterebbe denaro fresco alle casse nerazzurre - o il ritorno a Milano dei tre "epurati" con le conseguenze ambientali e tecniche che Antonio Conte si troverebbe a dover gestire. Cerchiamo di fare chiarezza caso per caso.

1. Radja Nainggolan: quello che si dice

Serie A Edicola: L'Inter pronta a riprendersi Nainggolan e Perisic. Pjanic-Arthur, scambio Juve-Barça si fa IERI A 08:06

Il prossimo 30 giugno scade il prestito secco gratuito di Radja Nainggolan al Cagliari. Il belga ha lasciato Milano dopo una sola stagione ma la porta, a suo dire, non è chiusa: "Quando fai i prestiti di un anno, non si può decidere subito e dire 'domani torno'. L'Inter sta facendo bene, io anche. Poi si vedrà come va a finire. Sono concentrato qua a Cagliari, stiamo facendo un grande campionato, la stessa cosa l'Inter. L'affetto dei tifosi? Fa sempre piacere, vuol dire che qualcosa di buono l'ho lasciato...".

Play Icon WATCH Nainggolan: "Sono contento perché i tifosi della Juve mi danno tanta importanza e mi fanno un coro" 00:00:38

La verità

Nainggolan stima Conte e non l'ha mai nascosto:

Non ho mai avuto problemi con Conte, mi ha detto le cose in faccia, io gli ho detto ciò che pensavo. Quando le cose vengono dette io lo apprezzo, per me la cosa importante è quella. Prima di tutto siamo uomini. Lui è stato uomo, non si può dire la stessa cosa di tutti... Ma questa è la vita

In un'altra intervista, il Ninja ha affermato che Conte "era malato di lui" e, dopo una serie di buone prove in Sardegna, l'Inter potrebbe concedergli un'altra chance, specialmente nell’ottica di una possibile uscita di uno fra Gagliardini, Borja Valero e Vecino. Insomma, in attesa che Eriksen riesca a sbocciare nella nuova realtà in cui si trova, il ritorno di Nainggolan non è assolutamente da escludere, a meno che i nerazzurri non decidano di inserirlo come contropartita per arrivare a un fuoriclasse.

L'eventuale utilizzo da parte di Conte

Quest'anno all'Inter è mancato molto Nainggolan, altrimenti non si spiegherebbe l'affannosa caccia a Vidal nel mercato invernale. Un giocatore con quelle caratteristiche i nerazzurri lo avevano già in casa e l'hanno sacrificato troppo presto nonostante quel gol che, in fondo, ha decretato l'approdo in Champions nell'ultima disperata partita contro l'Empoli. La sua collocazione tattica nel 3-5-2 sarebbe assolutamente logica, automatica e naturale come interno, o se preferite mezzala, in grado di garantire inserimenti e gol.

Il rendimento nell'Inter

PRESENZE GOL ASSIST VALORE DI MERCATO 36 7 3 16 milioni di euro

2. Ivan Perisic: quello che si dice

In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha risposto così alla domanda in merito alla decisione di riscattare o meno l'esterno offensivo croato: "No. Non ne abbiamo ancora parlato, abbiamo una clausola da considerare credo entro la fine di maggio". La cifra è di circa 20 milioni di euro ma i bavaresi vorrebbero uno sconto.

La verità

Abbiamo contattato Tobias Laure di Eurosport Germania che ritiene molto probabile l'acquisto di Perisic a titolo definitivo da parte del Bayern. Tutti i segnali indicano questo e secondo la fonte croata "Sportske Novosti" è solo una questione di soldi. Perisic non ha giocato molto (a causa di un infortunio), ma quando è sceso in campo, si è dimostrato assolutamente all'altezza, collezionando 5 gol e 8 assist in 22 partite. Inoltre, si adatta alla squadra in termini di personalità quindi sembra solo una questione di tempo, fino a quando non verrà perfezionato il contratto.

Ivan Perisic - Bayern Monaco Credit Foto Getty Images

L'eventuale utilizzo da parte di Conte

Rispetto a Nainggolan, sarebbe più difficile per Conte inserire Perisic nel 3-5-2. Il croato potrebbe, però, essere utile a gara in corso come ricambio dei giocatori offensivi oppure nel caso in cui il tecnico pugliese dovesse optare, in alcune partite, per un tridente in un 3-4-3. Perisic potrebbe fare quello che faceva Pedro nel Chelsea di Conte che, al limite, avrebbe come ulteriore opzione tattica il 4-2-4 che proponeva alla Juventus. In fin dei conti, il croato potrebbe adattarsi anche al rodato 3-5-2 come seconda punta considerando l'ormai acclarato flop di Sanchez.

Il rendimento nell'Inter

PRESENZE GOL ASSIST VALORE DI MERCATO 163 40 37 17,5 milioni di euro

3. Mauro Icardi: quello che si dice

Il futuro di Mauro Icardi è completamente in mano al Paris Saint-Germain che può trattenerlo staccando un assegno da 70 milioni di euro. Se non dovesse succedere, per l'argentino sarebbe comunque difficile sanare del tutto le frizioni con l'Inter. Sul bomber si cercherà a prescindere di monetizzare.

La verità

Per Icardi, a parte il PSG, c'è solo la solita Juventus. Il suo contratto scade il 30 giugno 2022 e l'Inter attende un suo rilancio per monetizzare. Zhang, come negli altri due casi, non è propenso a concedere sconti o trattamenti di riguardo, ma Conte punta su profili decisamenti diversi. Il ruolo dell'attaccante, per il tecnico nerazzurro, contempla un lavoro che va oltre quello del killer dell'area di rigore. Non a caso, Conte stravede per l'idea Cavani a costo zero e, allo stesso tempo, il club vorrebbe trattenere Lautaro Martinez, respingendo gli assalti del Barcellona che non intende pagare la clausola rescissoria.

Mauro Icardi Credit Foto Getty Images

L'eventuale utilizzo da parte di Conte

Nonostante i segnali lanciati da Wanda Nara, Icardi non sembra davvero poter sanare i rapporti con club e tifosi né poter conquistare la fiducia di Conte. Se si parla di Cavani e della volontà di trattenere Lautaro Martinez, aggiungendo l'imprescindibilità di Lukaku al quadro generale, non sembra davvero esserci posto per Maurito come prima punta. La questione va ben oltre la tattica.

Il rendimento nell'Inter

PRESENZE GOL ASSIST VALORE DI MERCATO 219 124 28 60 milioni di euro

Play Icon WATCH Icardi-Inter, dallo scontro totale all'addio: storia di una telenovela lunga 258 giorni 00:03:13

Serie A Nainggolan: "Alla Juventus direi sempre no. Conte? Mi ha detto le cose chiare, in faccia" 26/04/2020 A 16:17