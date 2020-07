Conte: "Attaccare me porta pubblicità"; Gattuso: "Questo Napoli ha perso l'anima"

Nuova uscita del tecnico dell'Inter che si toglie qualche sassolino dalla scarpa nel post gara. L'allenatore del Napoli, invece, non è per nulla soddisfatto dell'atteggiamento mostrato dalla sua squadra dalla ripresa del campionato.

Antonio CONTE (All. Inter)

Abbiamo affrontato una squadra forte che in questi anni è stata l'unica a dar fastidio alla Juventus. Ha una rosa di ottimi giocatori con innesti di qualità. Merito a noi che abbiamo fatto una buonissima partita. Non era semplice giocare dopo la vittoria dell'Atalanta a Parma. Eri forzato a vincere. Queste sono situazioni importanti per abituarci a sentire la pressione di chi sta dietro. Oggi è arrivata una risposta bella, da squadra compatta, che ha affrontato la situazione nel migliore dei modi. Sono veramente contento per i ragazzi

Serie A Le pagelle di Inter-Napoli 2-0: Handanovic paratutto, Lautaro fuoriclasse, Milik non c'è DA UN' ORA

L'Inter ha fatto più gol e ne ha subiti di meno della Juventus

Non posso essere io a raccontare la storia dell'Inter. Ci siete voi, i giornalisti, chi vede le partite, chi porta i numeri. Capisco anche di aver creato tantissime aspettative e tante cose possono essere condizionate da questo. Magari qualcuno può pensare che come arrivo vinciamo. In passato è successo

A me sembra sempre di essere molto onesto quando parlo. Penso che la correttezza e l'onestà dia fastidio a qualcuno. Capisco anche che attaccare me porta pubblicità, non attacchi l'ultimo della banda. Mi spiace perché a volte sento dire delle cose sul lavoro o su tante cose che offendono la professionalità di una persona che ci mette passione. Cerco di essere un acceleratore delle situazioni in cui mi chiamano. Quando non si racconta la verità o si racconta ad arte delle cose per attaccare la mia persona non mi è piaciuto

Gennaro GATTUSO (All. Napoli)

Per vincere bisogna segnare e se ti capitano 5-6 occasioni e non segni, fai fatica. Oggi è stata una grande partita a livello qualitativo, la squadra mi è piaciuta. Abbiamo creato tanto, ma non abbiamo fatto gol

Preoccupa questa cosa in vista del Barcellona?

Sarà una partita diversa, l'Inter è più fisica e il Barcellona palleggia molto bene. Noi dobbiamo lavorare su quello che stiamo creando. In questo momento ci manca un po' l'anima. Anche oggi abbiamo subito poco, ma preso due gol. Serve più anima, in questo periodo l'abbiamo persa. Contro il Barça mi aspetto un'aggressività diversa, quella dell'Inter sono calciatori strutturati in maniera diversa. I primi 10 minuti stasera non siamo entrati in campo, l'intensità era bassa, ma dopo la squadra mi è piaciuta. Milik non ha fatto una grandissima partita, mi aspettavo di più

Gennaro Gattuso - Inter-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La qualità non basta e mi ripeto, manca l'anima. L'interruttore non si accende e spegne. Dobbiamo ritrovarla subito. Mi aspetto di più da questa squadra. Abbiamo toccato il fondo, ci siamo ripresi, ma dopo la Coppa Italia non stiamo giocando più col coltello fra i denti e questo aspetto non può mancare

Arrabbiato per le foto dei tuoi giocatori in barca?

Ma no, quello che dico a voi lo dico prima ai calciatori. Ma lo faccio 3-4 giorni prima. Non voglio fare il fenomeno e vengo a raccontare le cose. Io ho solo detto che in questo momento per la bellezza di Napoli e il caldo, ognuno di noi deve fare un passo indietro e dormire un'ora in più, mangiare alle 20.30 e non alle 22.30. Non voglio che i calciatori vivano la carriera come me, che ero malato, che non sbagliavo una virgola, ma è giusto farglielo presente, voglio dargli un consiglio

Play Icon WATCH Gattuso: "Il calcio post Covid? Non mi fa schifo, ma è un'altra cosa; spero ritornino i bambini" 00:01:35

Serie A L'Inter ritrova Lautaro e torna seconda: 2-0 al Napoli, i nerazzurri rispondono all'Atalanta DA UN' ORA