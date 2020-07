Inter-Napoli: probabili formazioni e statistiche

L’Inter ha vinto due delle ultime tre partite contro il Napoli in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide.

Probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Squalificati: Gagliardini

Indisponibili: Sensi, Vecino

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: Mertens

Indisponibili: Llorente, Manolas

Statistiche Opta

Sono 147 le sfide tra Inter e Napoli in Serie A: per i nerazzurri 65 successi, 36 pareggi e 46 sconfitte.

L’Inter ha vinto due delle ultime tre partite contro il Napoli in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide.

Inter e Napoli si sono affrontate 73 volte in casa dei nerazzurri in Serie A, con un bilancio di 47 vittorie casalinghe, 17 pareggi e 9 successi esterni.

In tutte le ultime quattro sfide tra Inter e Napoli giocate a San Siro in Serie A, almeno una delle due squadre non ha segnato (quattro gol totali), dopo che nelle precedenti nove ben sette volte entrambe avevano realizzato almeno un gol.

L’Inter ha conquistato 76 punti in questo campionato: in tutte le quattro occasioni in cui ne aveva ottenuti di più a fine stagione, nell’era dei tre punti a vittoria, la squadra nerazzurra aveva vinto il titolo (tra il 2006/07 e il 2009/10).

Solo il Manchester City (26) ha colpito più legni del Napoli (24) nei cinque maggiori campionati europei 2019/20.

Inter (18) e Napoli (17) sono con la Roma (17) due delle tre squadre che contano più marcatori diversi in questo campionato.

L’Inter è la squadra contro cui Gennaro Gattuso del Napoli ha disputato più partite da allenatore in Serie A senza mai vincere (1N, 3P).

Romelu Lukaku è a quota 29 gol in questa stagione, considerando tutte le competizioni: l’ultimo giocatore dell’Inter a raggiungere quota 30 è stato Samuel Eto’o, nel 2010/11 (37).

L'Inter è la sola squadra di Serie A contro cui il centrocampista del Napoli Fabián Ruiz ha realizzato più di una rete in Serie A (doppietta nel maggio 2019).

