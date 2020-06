I nerazzurri si impongono di misura a San Siro grazie a un gran primo tempo, chiuso in doppio vantaggio. Nella ripresa accorcia Thorsby per il Doria, che non riesce però a completare la rimonta.

"Vinciamo e andiamo a -6 dalla Juventus", ordinava Antonio Conte alla vigilia. E l'Inter rispetta in pieno le consegne. Il 2-1 alla Sampdoria è sofferto, tirato, ma consente ai nerazzurri di sfruttare in pieno il match da recuperare per farsi vedere dallo specchietto retrovisore delle prime due. Lenite, insomma, le ferite dell'eliminazione dalla Coppa Italia. Merito della solita coppia Lukaku-Lautaro, ormai una certezza, che con un gol a testa indirizza la gara in un primo tempo a senso unico. Poi la Samp, apparentemente arrivata a San Siro quasi scoraggiata, si rianima nella ripresa e accorcia a sorpresa con Thorsby. Ma il sogno della rimonta rimane tale. Bene Eriksen, in gran spolvero e autore dell'assist per il vantaggio di Lukaku. Con questo successo l'Inter accorcia le distanze da Juve e Lazio, mentre la Sampdoria, sempre in lotta per non retrocedere, è destinata a soffrire: martedì dovrà andare sul campo della Roma.

Il tabellino

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva (73' Moses), Gagliardini, Barella, Young (73' Biraghi); Eriksen (78' Borja Valero); Lautaro Martinez (83' Sanchez), Lukaku. All. Conte

Sampdoria (3-5-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley; Thorsby, Linetty (81' Askildsen), Bertolacci (81' Vieira), Jankto (69' Depaoli), Murru; Ramirez (69' Leris); La Gumina (76' Bonazzoli). All. Ranieri

Arbitro: Maurizio Mariani di Roma

Gol: 10' Lukaku (I), 33' Lautaro Martinez (I), 52' Thorsby (S)

Assist: Eriksen (I, 1-0), Candreva (I, 2-0)

Ammoniti: Bertolacci, Lautaro Martinez, Thorsby, Borja Valero, Gagliardini, Vieira

Note: -

La cronaca in 8 momenti chiave

2' – Gol annullato a Eriksen: Candreva viene lanciato da Barella e centra per il danese, che segna da due passi. Ma la rete viene annullata per il fuorigioco di partenza dell'ex esterno della Lazio.

10' – GOL DELL'INTER. Uno-due stupendo tra Lukaku ed Eriksen, che torna il pallone in area al belga: sinistro ravvicinato e per Audero non c'è nulla da fare. 1-0.

Inter Milan's Belgian forward Romelu Lukaku kneels on the pitch after opening the scoring during the Italian Serie A football match Inter vs Sampdoria, played on June 21, 2020 at the Giuseppe Meazza stadium in Milan, Credit Foto Getty Images

33' – GOL DELL'INTER. Lukaku imbuca stupendamente per Candreva, che si infila in area e di prima tocca per Lautaro Martinez: destro facile facile da un passo e Audero è nuovamente costretto a inchinarsi. 2-0.

49' – Controllo a seguire in area di Eriksen, che aggira Audero e tocca all'indietro per Lukaku: sinistro a porta semi-vuota e palla larga. Gol divorato dal belga.

52' – GOL DELLA SAMPDORIA. Colpo di testa di Colley contro la traversa e, sul rimpallo, Thorsby mette dentro nonostante l'estremo tentativo con un piede di Handanovic. 2-1 e gara riaperta.

75' – Tiro-cross a giro di Eriksen che Audero vede all'ultimo e respinge d'istinto, prima che Yoshida allontani il pericolo.

77' Murru vicino al pari: Bonazzoli scarica all'indietro per l'ex cagliaritano, che spara col sinistro mancando non di molto la porta.

87' – Leris calcia a giro una punizione che Handanovic deve respingere in tuffo. Brivido finale per l'Inter.

MVP

Eriksen. Lussuoso per un tempo e anche più. Si vede annullare un gol e va di assist per Lukaku: il primo sfruttato, il secondo no. E, in generale, appare in grande spolvero.

Fantacalcio

Promosso – Lukaku. Fisicamente imprendibile e decisivo ai fini del risultato: segna l'1-0 e apre stupendamente l'azione del raddoppio. Anche se è pure sprecone sotto porta, e sono errori che rischiano di pesare.

Bocciato – Ramirez. La conformazione tattica della Sampdoria lo penalizza e lui ci mette del suo. Un sinistro alto e poco altro. Non completa la partita.

Il momento social del match

