Secondo Sky Sport, si attende solo l'ok per il trasferimento a titolo definitivo del cileno in nerazzurro: c'è l'accordo con il Manchester United.

In attesa del match contro il Getafe, la società Inter pensa anche al futuro. Dopo la consegna della lista per l'Europa League, in cui figura Alexis Sanchez, i nerazzurri portano avanti la trattativa per il cileno che adesso, secondo Sky Sport, è a un passo dalla chiusura.

