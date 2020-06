I nerazzurri, secondo Sky, avrebbero trovato l'accordo con Manchester United e Chelsea per rinnovare i prestiti dell'attaccante cileno e dell'esterno nigeriano. I club si ritroveranno tra qualche settimana per cercare un'intesa anche per la partecipazione dei due all'Europa League. Intanto Marotta e Ausilio sono al lavoro per trattenere Sanchez anche il prossimo anno.

Fumata bianca, anzi grigia tra Inter, Manchester United e Chelsea. Il club nerazzurro, secondo quanto riportato da Sky, avrebbe trovato l'intesa con i due club inglesi per il prolungamento dei prestiti di Alexis Sanchez e Victor Moses: entrambi in scadenza il 30 giugno, verranno estesi fino alla fine del campionato consentendo così a Conte di avere a disposizione l'attaccante cileno e l'esterno nigeriano fino alla 38esima e ultima giornata. Rimangono dubbi, invece, per quanto riguarda l'Europa League, competizione nella quale sono ancora in corsa sia l'Inter che lo United. Le società coinvolte si sono date appuntamento tra qualche settimana per cercare un accordo anche in ambito europeo.

Victor Moses Credit Foto Getty Images

Serie A Hakimi-Inter, accordo trovato: il marocchino è atteso martedì a Milano per visite e firma DA 4 ORE

I numeri di Sanchez e Moses all'Inter

Presenze Gol + assist Alexis Sanchez 19 1 + 4 Victori Moses 11 0 + 2

Sanchez potrebbe restare anche nel 2020-21

Nel frattempo in casa Inter si continua a ragionare sul futuro di Sanchez e Moses anche oltre questa stagione. Se per il nigeriano il futuro sembra essere lontano da Milano (a maggior ragione in considerazione dell'acquisto di Hakimi) qualche spiraglio si apre per il cileno. Sempre secondo Sky, infatti, Marotta e Ausilio sarebbero al lavoro per rinnovare il prestito con lo United o per acquistare Sanchez a titolo definitivo.

Play Icon WATCH Stellini: "Vittoria meritata, l'Inter ha orgoglio. Rimontare la Juve? Dipende anche da loro" 00:01:15

Serie A Le pagelle di Parma-Inter 1-2: Kulusevski brilla, Eriksen disperso, insufficiente Lukaku DA 20 ORE