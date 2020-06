Inter, senti Vidal: "Adoro Conte come allenatore. Se a Barcellona non mi sentirò importante..."

In un'intervista a "El Periodico", il centrocampista cileno ha parlato anche del suo futuro, strizzando l'occhio all'Inter in caso di addio al Barcellona.

Nelle ultime stagioni e sessioni di mercato, Arturo Vidal è stato spesso accostato all'Inter. Per un motivo o per l'altro l'affare non si è mai concretizzato ma anche a 33 anni appena compiuti, il centrocampista cileno rimane un sogno che i tifosi nerazzurri sperano ancora di realizzare. Ed è lo stesso giocatore del Barcellona a riaccendere le fantasie dopo un'intervista rilasciata a El Periodico, in cui ha parlato del suo futuro.

Con Conte ho un ottimo rapporto, come allenatore lo adoro. Sa che sono un vincente e che può fidarsi di me. Mancano ancora due mesi alla fine della stagione, decideremo alla fine. Io voglio sentirmi importante, in caso contrario penserò al bene della mia carriera.

Vidal ha giocato quattro stagioni alla Juventus - le prime tre proprio con Conte - ed è qui che ha fatto il salto di qualità, affermandosi come uno dei centrocampisti più completi del mondo. Poi tre anni al Bayern Monaco e infine il passaggio al Barcellona nel 2018. Ed è anche per l'attuale club che il giocatore ha rilasciato parole d'affetto. "Sto d'incanto a Barcellona, la mia famiglia è felice e mi trovo benissimo con i compagni di squadra. Non voglio giocare tutte le partite, ma sentirmi necessario in quelle cruciali e che ci aiuteranno a vincere dei titoli. Grazie a Dio, sto meglio che mai. Ho la sensazione che continuerò a giocare a grandi livelli per altri 3-4 anni. Lo dicono i dati GPS".

