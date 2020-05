Inter, senti Werner: "Io al Bayern Monaco? Meglio un campionato estero"

L'attaccante del Lipsia serve l'assist ai nerazzurri: "Un'esperienza fuori mi stuzzica più della Bundesliga, ma ci vuole stima da una parte e dall'altra".

Nel caso in cui dovessi lasciare il Lipsia l'avventura all'estero mi stimolerebbe di più del trasferimento a Monaco

Timo Werner, in estate, potrebbe lasciare il Lipsia, ma non andrà a giocare in Baviera. Questo è quanto emerge dall'intervista del giocatore alla Bild, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Sono ormai anni che Werner viene accostato al Bayern (i primi movimenti risalgono addirittura al 2015). I bavaresi non hanno, però, mai dato la sensazione di essere realmente convinti delle qualità del giocatore che sembra aver deciso di chiudere la porta.

Serie A Edicola: Lautaro Martinez sceglie il Barcellona, no al rinnovo con l'Inter DA 13 ORE

Per il quotidiano milanese, il tecnico bavarese Flick, grande estimatore del bomber del Lipsia, avrebbe parlato per circa mezzora al telefono con Leroy Sané per convincerlo a trasferirsi in Baviera. A Werner il telefono non è squillato, e considerando estremamente difficile l'eventualità che il Bayern prenda entrambi i giocatori, Timo avrebbe deciso di chiudere il discorso: "Flick ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e non c'è bisogno di discutere del livello del Bayern. Fatto sta che lo stimolo di andare all'estero mi stuzzica di più di un trasferimento all'interno della Bundesliga. Ovviamente è importante che ci sia la massima stima da una parte e dall'altra. Questo è il motivo per il quale anni fa ho scelto il Lipsia e ora sceglierei un club che mi possa trasmettere le stesse sensazioni".

L'Inter insegue Werner pensando a un possibile addio di Lautaro Martinez. Sul tedesco ci sono, però, anche Liverpool (Klopp è convinto sia perfetto per il suo modo di giocare) e lo stesso Barcellona, nel caso non dovesse andare in porto l'affare Lautaro. Infine, non è detto che l'attaccante lasci effettivamente il Lipsia, a cui è legato da un contratto che scade nel 2023: "Quest'anno, sotto Nagelsmann, sono cresciuto molto. Ho maggiori responsabilità. Sono molto grato al club, per questo non spingerei mai per andarmene per forza".

Play Icon WATCH 🎙 100% Inter, dal Best11 al mercato: il mondo nerazzurro a 360° con Biasin e Santucci 00:26:29

Serie A Inter, Conte insiste: vuole Federico Chiesa. Ma serve davvero ai nerazzurri? DA 14 ORE