Inter, si torna a lavorare in gruppo: tutti presenti, Conte dà un solo giorno di riposo a settimana

Dopo l'ok arrivato dal Viminale, ad Appiano Gentile si è tornati a lavorare in gruppo in vista di una possibile ripresa del campionato a fine giugno. Tutti presenti gli uomini di Antonio Conte, considerando le 0 positività al tampone per la terza volta di fila. Il tecnico dei nerazzurri ha deciso di concedere un solo giorno di riposo a settimana.

Ci siamo. Almeno ad Appiano Gentile, casa del Centro Sportivo dell'Inter, si ricomincia a lavorare a pieno regime dopo due settimane di sessioni individuali. Antonio Conte è presente ad impartire ordini ai suoi giocatori, con una voglia matta di riprendere, tanto da aver concesso solo un giorno di riposo a settimana sin da ora, per arrivare preparati alla volata finale del campionato che, dovrebbe - dobbiamo per forza usare il condizionale - ripartire a fine giugno.

Ai nerazzurri mancano 12 giornate di campionato più il recupero contro la Sampdoria, ancora 13 partite da giocare più il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e gli ottavi di finale di Europa League. Conte non vuole perdere nemmeno un minuto di preparazione per portare in condizione i suoi in vista di questo finale.

Il finale di campionato dell'Inter

Avversario Giornata SAMPDORIA Recupero 25a giornata SASSUOLO 27a giornata PARMA 28a giornata BRESCIA 29a giornata BOLOGNA 30a giornata VERONA 31a giornata TORINO 32a giornata SPAL 33a giornata ROMA 34a giornata FIORENTINA 35a giornata GENOA 36a giornata NAPOLI 37a giornata ATALANTA 38a giornata

La buona notizia è che sono tutti al lavoro, compreso Alexis Sanchez che era stato l'ultimo a rientrare dall'estero e che aveva ancora qualche problema fisico. Da ora si può cominciare a fare sul serio, anche perché tutti i giocatori dell'Inter sono risultati negativi per il terzo tampone consecutivo.

