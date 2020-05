Inter, slitta di qualche giorno la ripresa degli allenamenti: prima test a tutti i giocatori

Niente ripresa il 4 maggio come inizialmente previsto, l'Inter prima effettuerà i tamponi a tutti i suoi tesserati, solo dopo cominceranno le sedute di allenamento (massimo 5 atleti per gruppo) al centro sportivo di Appiano. Tutti i giocatori sono comunque a disposizione, tranne Alexis Sanchez che è in quarantena dopo essere rientrato il 22 aprile.

Cambio di programma in casa Inter. Il 5 maggio sarebbe dovuto ricominciare il lavoro alla Pinetina per i giocatori di Antonio Conte, ma non ci sarà la riapertura del Centro sportivo di Appiano Gentile come ventilato nelle ultime ore. Si dovranno effettuare, come da protocollo arrivato in mattinata dall'Ufficio per lo sport governativo, i test a tutti i tesserati per verificare eventuali positività al coronavirus. Solo dopo ci si potrà organizzare con gli allenamenti.

Bisognerà capire, quindi, quando l'Inter sarà pronta avendo effettuato tutti i test. Nella versione più ottimistica, potrebbero esserci degli sviluppi significativi già mercoledì 6 maggio. I giocatori lavoreranno in gruppi di massimo 5 elementi, distanziati tra di loro. A disposizione un componente dello staff medico e uno dello staff tecnico, oltre a un fisioterapista in caso di problemi muscolari.

Alexis Sanchez ancora in quarantena

Tutti i giocatori saranno disponibili, sempre se volontari, anche gli ultimi stranieri perché hanno già osservato i 14 giorni di quarantena preventiva. L'unico che non potrà ancora aggregarsi è Alexis Sanchez che è rientrato in Italia solo il 22 aprile scorso e dovrà ancora aspettare per la ripresa degli allenamenti. Il cileno aveva ricevuto un permesso speciale dal club per tardare di qualche giorno il suo ritorno.

