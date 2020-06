Il difensore slovacco, espulso per doppia ammonizione in Inter-Sassuolo, è stato stangato dal giudice sportivo con 3 turni di squalifica perché dopo il rosso ha rivolto un'espressione blasfema contro il direttore di gara Massa. L’Inter ha deciso di non fare ricorso e multerà pesantemente il difensore slovacco per questa leggerezza che lo costringerà a saltare le gare con Parma, Brescia e Bologna.

L’Inter non farà ricorso per la squalifica di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, espulso per doppia ammonizione nei minuti conclusivi di Inter-Sassuolo, è stato stangato dal giudice sportivo perché “abbandonando il terreno di gioco ha rivolto al Direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”. L’Inter ha deciso di non appellarsi perché la circostanza è oggettiva e i margini di manovra per attenuare la squalifica sono praticamente nulli. Da qui la decisione della compagine nerazzurra che non farà ricorso contro questo provvedimento ma, come da regolamento interno della società, multerà anche pesantemente lo slovacco visto che la società e Conte non vedono di buon occhio simili comportamenti. La dirigenza è apparsa infastidita e deluso dalla leggerezza di Skriniar, un titolarissimo non avrebbe dovuto lasciarsi andare in modo così plateale dopo un’espulsione a partita ormai conclusa.

Staffetta D’Ambrosio-Godin contro Parma, Brescia e Bologna. Al Tardini c’è Stellini in panchina

Davvero una brutta notizia per l’Inter che perde uno dei centrali più affidabili per tre match importantissimi, per provare a colmare il gap sulla Lazio e tentare di riaprire il discorso scudetto. A sostituire lo slovacco saranno verosimilmente Godin, che non ha giocato ancora un minuto dopo il lockdown, e D’Ambrosio che già in passato ha svolto il ruolo di centrale di difesa della retroguardia a tre. E contro il Parma, anche Conte sarà costretto a guardare la partita dalla tribuna, il tecnico leccese mercoledì ha rimediato la quinta ammonizione stagionale che ha fatto scattare la squalifica. Al suo posto a bordo campo ci sarà il fido vice Cristian Stellini, al debutto su una “panchina” di A dopo le esperienze con il Genoa Primavera e l’Alessandria in C.

