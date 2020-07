Inter, Tardelli sgrida Conte: "Non è più capace di gestire i momenti importanti della gara"

L'ex giocatore e poi allenatore nerazzurro parla a Radio Deejay del momento della squadra dopo la sconfitta col Bologna e il pari di Verona: "Non c'è la concentrazione che di solito il tecnico leccese riusciva a dare alle sue squadre, quello sì. Sinceramente non me l'aspettavo".

Qualcosa sembra non andare all'Inter, gli ultimi risultati hanno alzato un polverone, si parla di frizioni tra il tecnico Antonio Conte e il presidente Steven Zhang, e addirittura è uscito il nome di Max Allegri come possibile sostituto. Uno scenario al momento improbabile ma che qualcosa non vada è chiaro. Lo ha evidenziato anche Marco Tardelli, campione del mondo con l'Italia a Spagna 1982 che, intervenuto a Radio Deejay, non risparmia qualche critica a Conte:

Sinceramente non me l'aspettavo, tutto a un tratto mi ritrovo l'Inter che non sa gestire i momenti della partita perdendo punti importanti nella corsa scudetto. L'avevo vista bene fisicamente, poi è cambiato qualcosa. Il nuovo inizio è stato pimpante, per questo avevo fiducia in questa squadra

Poi Tardelli, che ha giocato nell'Inter dal 1985 al 1987, e che l'ha anche allenata con fortune molto alterne nel 2000-01, ha rincarato la dose sottolineando le responsabilità del mister salentino arrivato la scorsa estate:

Conte è un allenatore che mette pressione sulla squadra, cerca sempre un nemico; è mancato solo il risultato ma non mi sembra che la squadra sia inferiore alle avversarie. Non c'è la concentrazione che di solito il tecnico leccese riusciva a dare alle sue squadre, quello sì

L'Inter tornerà in campo lunedì, 13 luglio, alle ore 21.45 in casa col Torino.

