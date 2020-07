Inter-Torino: probabili formazioni e statistiche

Il Torino non perde nel girone di ritorno contro l'Inter dalla stagione 2013/14; da allora quattro successi e un pareggio per i granata, che hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide.

Probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte

Serie A Antonio Conte ha fallito al suo primo anno con l'Inter? 20 punti persi da situazione di vantaggio DA 6 ORE

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Barella, Sensi, Moses, Lukaku

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Longo

Squalificati: Zaza

Indisponibili: Baselli

Statistiche Opta

Il 3-0 della gara d'andata ha interrotto una striscia di cinque partite senza successi per l'Inter contro il Torino in Serie A (3N, 2P); i nerazzurri non vincono due gare di fila contro i granata in campionato dal 2008.

Il Torino non perde nel girone di ritorno contro l'Inter dalla stagione 2013/14; da allora quattro successi e un pareggio per i granata, che hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide.

Inter e Torino si sono affrontate 75 volte in casa dei primi, con un bilancio di 38 vittorie casalinghe, 26 pareggi e 11 successi esterni.

Le ultime due sfide di Serie A tra Inter e Torino al Meazza sono terminate in pareggio: i granata non restano imbattuti per tre trasferte di campionato di fila contro i lombardi dal 1985.

Dopo la sconfitta contro il Bologna alla 30ª giornata, una squadra di Antonio Conte potrebbe perdere due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2009 (l’Atalanta contro Juventus e Roma).

Dall’arrivo di Moreno Longo sulla panchina del Torino, la squadra granata ha ottenuto una media punti in campionato di 0.78, contro una media di 1.23 con Walter Mazzarri in panchina nella Serie A 2019/2020.

Antonio Conte ha affrontato il Torino cinque volte da allenatore in Serie A, trovando cinque successi, con un punteggio complessivo di 10-0.

Stefan de Vrij ha segnato due gol in tre sfide di Serie A contro il Torino con la maglia dell'Inter; quando giocava alla Lazio era rimasto a secco in tutti i cinque incontri di campionato contro i granata.

Il primo gol del difensore del Torino Armando Izzo in Serie A è arrivato proprio contro l'Inter nel mese di gennaio 2015, con la maglia del Genoa.

Andrea Belotti ha trovato la rete per cinque presenze di fila in Serie A. Solo due giocatori hanno fatto meglio in campionato nell'era dei tre punti a vittoria con la maglia granata: Ciro Immobile nel 2014 e Ruggiero Rizzitelli nel 1995 (sei).

Play Icon

Serie A Conte: "Noi guardavamo la Juventus, non il secondo, il terzo o il quarto posto" DA 9 ORE