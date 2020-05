Inter, tutti negativi anche al secondo tampone: ora Conte può a lavorare a pieno regime

Il club nerazzurro comunica ufficialmente che tutti i test medici effettuati durante la giornata di venerdì sono risultati negativi. Oltre ai giocatori si sono sottoposti anche i membri dello staff tecnico e dello staff dirigenziale. Settimana prossima il tecnico salentino potrà riavere l'intero gruppo a disposizione.

Dopo quello effettuato lo scorso 8 maggio, anche il secondo giro di test medici in casa Inter ha dato esito negativo: non risultano, di fatto, persone che hanno contratto il Covid-19. Lo comunica ufficialmente il club nerazzurro che precisa che a sottoporsi ai test, oltre ai giocatori, questa volta sono stati anche i componenti dello staff tecnico e dirigenziale. Questo significa che, per la prima volta da quando il calcio si è dovuto fermare a causa dell'emergenza Coronavirus, Antonio Conte avrà a disposizione l'intero gruppo ad Appiano Gentile proprio in concomitanza con la ripresa delle sedute di squadra.

Il comunicato dell'Inter

FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali, nella giornata di venerdì, sono stati stati sottoposti giocatori, staff tecnico, staff dirigenziale e gruppo squadra, sono risultati negativi

