Inter: Vecino di nuovo ko, salta il Torino. Per Brozovic si attendono provvedimenti

Secondo Sky l'uruguaiano è ancora fermo ai box per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio mentre per il croato la società farà approfondite valutazioni dopo il ritiro della patente e l'essere risultato positivo all'alcoltest.

Avvicinamento burrascoso alla gara di lunedì sera col Torino per l'Inter di Antonio Conte. Il tecnico salentino dovrà fare i conti con le assenze e anche con un nuovo caso "extra campo", quello riguardante Marcelo Brozovic. I nerazzurri sono in emergenza a centrocampo perchè, oltre a Sensi e a Barelli, col Toro mancherà anche Matias Vecino: secondo Sky il mediano ex Fiorentina dovrà restare ai box a causa dell'infiammazione al ginocchio tornata in fase acuta.

Sarà in campo anche Marcelo Brozovic seppur la società stia facendo delle valutazioni per prendere, eventualmente, dei provvedimenti, dopo l'ennesimo guaio fuori dal campo: il croato, secondo La Gazzetta dello Sport, si è visto ritirare la patente nella serata di venerdì per essere passato col rosso e, successivamente, non aver superato l'alcoltest.

