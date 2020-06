Inzaghi: "Atalanta, l'avversario più difficile. Scudetto? È complicato"; Gasp: "Bravi senza di me"

Deluso il tecnico della Lazio, soprattutto per quanto fatto vedere nella prima mezz'ora di gioco. Poi si è spento qualcosa, con i giocatori che hanno risentito della stanchezza. Uno su tutti Luis Alberto che ha avuto un fastidio muscolare.

Simone INZAGHI (All. Lazio)

Ero tranquillo alla vigilia. Abbiamo fatto una buonissima prima mezz'ora, potevamo fare anche il terzo gol. Qualche giocatore ha chiesto il cambio, Luis Alberto ha avuto un fastidio e non voleva giocare più di 70 minuti. Sapevamo che l'Atalanta era uno degli avversari peggiori alla ripartenza

Scudetto?

Questa sconfitta complica la strada verso lo Scudetto. Non perdevamo da 21 partite, ma l'Atalanta era uno degli avversari peggiori per ricominciare. Non mi piace perdere e non piace ai ragazzi, ma in determinate partite avere a casa Leiva, Lulic, Ramos e Marusic può pesare. Ora dobbiamo a essere bravi a recuperare energie e giocatori. Non siamo neanche stati fortunatissimi con il calendario

Gian Piero GASPERINI (All. Atalanta)

Questa squadra ha sempre meno bisogno dell'allenatore. Sa benissimo cosa fare, come muoversi, abbiamo sbagliato qualcosina dopo un inizio difficile. C'è una maturità, una sicurezza. La squadra non si smonta mai, nonostante alcuni presupposti per partite di grande difficoltà

Alejandro GOMEZ (Atalanta)

Da qualche anno, nei primi minuti dobbiamo prendere il ritmo. Col Sassuolo abbiamo sofferto e la qualità della Lazio non perdona. Ma noi abbiamo sempre fatto rimonte, quindi ero tranquillo. Loro non giocavano da tanto tempo era la loro prima partita e non era facile. Abbiamo dimostrato che il nostro modo di giocare ci porta a segnare. Oggi però è stata molto dura, non ce la facevo più, avevo crampi, ma dovevo aiutare i compagni. Possiamo fare più del 2° posto? Noi non possiamo mollare, continuando così e non si sa mai, magari nelle ultime gare possiamo puntare a qualcosa di più importante

