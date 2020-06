Inzaghi: "La Lazio è una squadra di carattere"; Iachini: "Caicedo ha cercato il rigore"

Inzaghi si gode il successo contro la Fiorentina, anche se l'espulsione nel finale gli farà saltare la trasferta di Torino durante il turno infrasettimanale. Iachini si rammarica, la sua Fiorentina avrebbe potuto trovare il 2-0 e lì sarebbe stata un'altra partita.

Simone INZAGHI (Lazio)

Penso che sia una vittoria di carattere e di voglia, obiettivamente abbiamo qualche problema a livello numerico. Ci sono stati diversi contrattempi ed infortuni... Devo dire grazie perché oggi Correa, Radu e Marusic probabilmente, se non avessimo avuto questa emergenza, non li avrei schierati in quanto hanno avuto problemi ieri. Idem ho Vavro in panchina che si allena a ritmo ridotto da 4-5 giorni. La Fiorentina è un'ottima squadra, organizzata, quindi ringrazio i ragazzi perché non era semplice. L'esultanza finale? Con queste partite ravvicinate ci mancano anche giocatori importantissimi come Luiz Felipe, Leiva e Lulic. Ho chiesto un sacrificio in più ad alcuni, e ci siamo, una squadra senza carattere non avrebbe mai vinto una partita del genere

Perché l'espulsione a fine partita?

Mi dispiace, ho cercato di aiutare gli arbitri perché poteva esserci un po' di nervosismo. Magari avrebbe potuto ammonirmi, così martedì sarei stato a Torino con la squadra

Ciro IMMOBILE (Lazio)

Siamo contenti del risultato, di come l'abbiamo ribaltata, dimostrando lo spirito di questa squadra. A volte la gente non capisce che siamo stati tre mesi fermi e che non possiamo essere gli stessi di prima. Sono soddisfatto della prova e dei compagni. Nel primo tempo siamo andati sotto ritmo, ma venivamo da una trasferta impegnativa, la ripartenza è stata davvero tosta. Dobbiamo andare avanti senza guardare la classifica, facendo come all'inizio di questa stagione fantastica. Il record di Higuain? Non ci penso. Ora penso a guardare avanti, e ciò che verrà verrà. So anche io di non essere lo stesso di prima, devo rimettermi al meglio fisicamente

Ciro Immobile - Lazio-Fiorentina - Serie A 2019/2020

Beppe IACHINI (All. Fiorentina)

Ci è mancato il colpo del ko, abbiamo concesso pochissimo, la Lazio ha capitalizzato due situazioni come il rigore e il rimpallo sul secondo gol, meritavamo di più. Il rigore su Caicedo? La palla è andata all'esterno, secondo me Caicedo ha cercato il contatto con la gamba, è stato bravo a farlo perché Dragowski stava accompagnando, senza affondare. Però è andata così, c'è rammarico perché in quel momento eravamo in vantaggio

Ribery ha cambiato il volto alla Fiorentina?

È un ragazzo esemplare, un ottimo professionista, un grandissimo giocatore. La squadra si è mossa bene, con personalità, ha fatto questo splendido gol, ma dovevamo servirlo di più ed essere più bravi negli ultimi metri per andare sul 2-0 o sul 2-1. Sono peccati di gioventù da migliorare perché poi usciamo senza punti dopo prestazioni del genere. C'è grande rammarico per tutti, meritavamo un altro risultato

