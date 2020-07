Inzaghi: "Scarpa d'Oro ad Immobile sarebbe un premio per la Lazio. David Silva? Dobbiamo migliorare"

Il tecnico della Lazio non vede l'ora per festeggiare la Scarpa d'oro di Immobile che non sarebbe, inoltre, l'unico obiettivo raggiunto dai biancocelesti. C'è la classifica assist di Luis Alberto, il piazzamento Champions e la vittoria in Supercoppa. E in futuro chissà, magari arriverà un regalo dal nome David Silva...

Simone INZAGHI (All. Lazio)

Non abbiamo solo Immobile, ma abbiamo anche Luis Alberto nella classifica degli assist. A volte ci siamo intestarditi, poi avevamo un avversario retrocesso, ma che ha fatto una buona gara. I ragazzi hanno vinto la Supercoppa, hanno fatto tantissimi record. Devo dire solo grazie per quello che ci hanno messo. Abbiamo avuto mille difficoltà nelle prime otto giornate, abbiamo fatto il massimo. Adesso abbiamo l'ultima partita, vediamo cosa succederà

Serie A Immobile, la missione Scarpa d'oro è quasi compiuta: Lewandowski scavalcato, Ronaldo è a -4 DA UN' ORA

Scarpa d'oro ormai ad un passo

C'è Ronaldo, sarebbe un grandissimo traguardo per Ciro Immobile. Vedremo quello che succederà, ma sarebbe un premio per tutti. Ha battuto tutti i record, stasera ha trovato Andrenacci in grandissima serata. Manca una partita, vedremo cosa succede. Aveva un po' di pressione addosso? Io penso di no, quando l'ho visto battere una rimessa ho capito che era un po' nervoso, ma sono contento per lui e per la squadra

David Silva è un obiettivo per la prossima stagione?

Sappiamo che il prossimo anno sarà molto più difficile, dobbiamo migliorarci. Dovremo fare qualcosa, Tare sa benissimo cosa fare

Play Icon WATCH 🎙 100% Lazio, dal Best 11 al presente con Lotito, passando per Gascoigne, Nesta e Nedved 00:33:03

Serie A Le pagelle di Lazio-Brescia 2-0: bene Correa, Immobile gol e errori DA 3 ORE