Ispirato a Balotelli e approvato da Totti, "Il Campione" esplora il lato oscuro del calcio

Ispirato da un fatto di cronaca con protagonista Mario Balotelli e approvato da Francesco Totti, "Il Campione" esplora il lato oscuro del calcio e della fama. Questa sera sarà protagonista ai David di Donatello: corre per il premio di miglior regista esordiente (D'Agostini) e miglior attore non protagonista (Stefano Accorsi).

L’8 maggio 2020 è la grande giornata del cinema italiano: questa sera il maestro di cerimonia Carlo Conti assegnerà – rigorosamente a distanza, collegato dallo Studio 2 di Via Teulada a Roma - gli ambitissimi David di Donatello. Per le categorie di miglior regista esordiente (Leonardo D'Agostini) e miglior attore non protagonista (Stefano Accorsi) corre anche Il Campione, uno dei casi cinematografici del 2019 acclamato da un’ampia porzione della critica e premiato al box office sfiorando il milione di euro di incassi.

Christian Ferro, talento alla Totti/Zaniolo

Protagonista dell’opera prima di D’Agostini è Christian Ferro (interpretato dall’emergente attore classe 1995 Andrea Carpenzano), talento cristallino della Roma dal carattere irascibile alle prese con la complicata gestione dello status di giovanissima celebrità milionaria. Dopo l’ennesima cassanata extra campo il presidente del club giallorosso decide di affiancargli un professore di lettere (Stefano Accorsi) sottoponendogli un ultimatum: o passa gli esami da privatista oppure la domenica si accomoda in tribuna. Tra maestro e allievo si cementerà un profondo legame

Il tabù dei film sul calcio

Girare un film sul calcio, e sullo sport in generale, è un compito assai delicato: reggere il confronto con immagini televisive sempre più nitide a immortalare gesti tecnici spettacolari mette da sempre a dura prova le abilità dei registi. Per ovviare, gli americani hanno pensato in più d'una circostanza di affidare parti da protagonista a sportivi professionisti extra lusso (come in He Got Game oppure in Space Jam), mentre in Italia tale soluzione è ancora un tabù. Nel caso de Il Campione – girato in buona parte a Trigoria grazie al benestare della Roma – gli autori hanno intrapreso un sentiero alternativo utilizzando delle controfigure per le scene di gioco. Il regista D’Agostini ha inoltre spedito Andrea Carpenzano – tifoso sfegatato della Roma ma poco avvezzo all’arte del pallone – alla scuola calcio Sporting Club Marconi, allo scopo di memorizzare la posizione dei piedi e i basilari rudimenti di tecnica.

Il tutor di Balotelli

Non è un mistero che Il Campione sia stato ispirato da un fatto di cronaca realmente accdaduto avente per protagonista Mario Balotelli, ai tempi in cui vestiva la maglia del Milan, nel 2013. Preoccupati per le turbolenze della vita privata di Super Mario, i dirigenti rossoneri scelsero di affiancargli un tutor. La notizia fece immediatamente il giro delle principali redazioni italiane: l'angelo custode del calciatore era infatti Filippo Ferri, ex poliziotto condannato per i fatti della scuola Diaz.

"Pollice su" da Totti

In questo “doppio romanzo di formazione” – come lo ha definito lo stesso Accorsi – il regista ci porta dietro le quinte del calcio restituendo un quadro credibile di quel microcosmo. Ad affermarlo non siamo noi, bensì Francesco Totti dopo aver assistito alla proiezione privata del film, organizzata dai produttori appositamente per lui e per la moglie Ilary Blasi. L’aneddoto lo ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni Stefano Accorsi:

Visto che tutto il film gira attorno al mondo calcistico della Roma e che il personaggio di Christian può, per certi versi, ricordare il super campione Totti, abbiamo organizzato una proiezione privata per lui e Ilary. Quando ha esclamato: 'Ragazzi, posso dirvi una cosa?' eravamo tutti tesissimi. E invece fa: 'È proprio così. Oh, è proprio così. Tutti ti adorano ma, quando torni a casa, sei solo. Finché non ti fai una famiglia tua'. Ilary si è pure commossa...

