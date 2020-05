Jeremie Boga: quale squadra dovrebbe acquistarlo e perché?

Con la Serie A ancora ai box a causa dell'emergenza Coronavirus, abbiamo provato a ipotizzare gli scenari del prossimo mercato. Stavolta a finire sotto la nostra lente di ingrandimento è il 23enne attaccante del Sassuolo, legato da un contratto con i neroverdi in scadenza nel 2022, ma sul quale il Chelsea ha un diritto di riacquisto. Cerchiamo di capire insieme quale potrebbe essere il suo futuro.

Se è vero, come sembra, che dovemo abituarci a vedere la Serie A solo in tv chiusi nelle nostre case ancora per un po', tra i giocatori che potranno farci saltare in piedi sul divano ce n'è uno di cui (colpevolmente) si parla troppo poco: Jeremie Boga. Il 23enne attaccante del Sassuolo, francese naturalizzato ivoriano, sembra un giocatore venuto dal passato: un giocoliere, un dribblomane, uno che quando parte palla al piede dà la sensazione di voler fare sfracelli e spesso li fa. Non un attaccante fumoso, attenzione. Niente affatto: gli 8 gol e i 4 assist firmati nelle sue 25 presenze stagionali in campionato sono numeri importanti, che pesano. Cerchiamo di capire quale potrebbe essere la prossima squadra di Boga. Con una premessa molto importante ai fini del ragionamento: il Chelsea esercita un diritto di riacquisto sul giocatore, esercitabile col versamento di 15 milioni di euro. Per trattare, quindi, bisogna passare dai Blues. Sempre che i Blues non lo vogliano riportare a Londra.

Roma

Proprio passando per la via londinese i giallorossi hanno iniziato a tessere la tela per portare Boga nella capitale. Il Chelsea, infatti, potrebbe girare l'attaccante ai capitolini in un quadro di mercato a dire la verità un po' complicato. Dal punto di vista tecnico, invece, Fonseca avrebbe tra le mani un giocatore dal potenziale enorme, soprattutto per il suo 4-2-3-1. Boga è il classico prospetto che, per età e caratteristiche, si trova di fronte a un bivio: la caldissima piazza romana sarebbe per lui un ottimo banco di prova.

I numeri di Boga al Sassuolo

Stagione Presenze Gol + assist 2018-19 27 3 + 1 2019-20 25 8 + 4

Napoli e... Milan

I partenopei sono senza ombra di dubbio la squadra che si è mossa con maggiore convinzione per l'attaccante esterno del Sassuolo. Gattuso vuole fortissimamente Boga, che aggiungerebbe un tocco di imprevedibilità e freschezza al suo ormai consolidato 4-3-3. La pista era molto calda qualche mese fa, ma sembra ora essersi raffreddata. E contemporeaneamente su Boga ha messo gli occhi anche il Milan: o meglio, ha rimesso gli occhi, considerato che già in passato l'entourage del giocatore aveva avuto qualche timido contatto con i rossoneri. Tra le due destinazioni, se dovessimo sbilanciarci oggi, sceglieremmo Napoli, se non altro perché il Milan è alla ricerca di profili dalle caratteristiche diverse da Boga.

Le statistiche di Boga (stagione 2019-20)

Ammonizioni 0 Espulsioni 0 Tiri complessivi 45 Tiri nello specchio 16 Occasioni da gol create 11 Dribbling tentati 167 Dribbling riusciti 113 Passaggi tentati 699 Passaggi completati 593

Borussia Dortmund

Sulla carta, nonostante il suo talento indiscusso, trovare spazio tra i gialloneri di Favre non sarebbe certamente semplice per Boga. La concorrenza è forte e il 23enne originario di Marsiglia difficilmente avrebbe il posto da titolare assicurato. Eppure, il Borussia Dortmund continua a monitorarlo con grande attenzione, probabilmente perché una scheggia imprevedibile come lui farebbe molto comodo. E anche la Bundesliga, non proprio famosa per le sue difese arcigne, potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per Boga. Senza contare che il Dortmund gli garantirebbe la vetrina della Champions.

