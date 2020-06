Juric: "Io guardo alla salvezza"; Zenga: "Non possiamo prendere un tiro dopo soli 50 secondi"

Il tecnico del Cagliari, al debutto quest'oggi, ha tante cose da rivedere sulla sua squadra. Juric, invece, punta solo alla salvezza, poi si vedrà nonostante il suo Verona stia volando considerando che è una neo promossa.

Ivan Juric è felice per essere rientrato con una vittoria, ma non vuole sentire parlare di Europa League. Per ora l'unico obiettivo dell'Hellas è conquistare la salvezza, poi si vedrà...

Era una partita importantissima perché dobbiamo conquistare la salvezza il prima possibile. Si è accumulata anche un po' di adrenalina e forse sono andato un po' oltre. Però abbiamo dominato e l'espulsione non c'era, ha creato una partita diversa. I ragazzi sono stati comunque fantastici

Davvero il Verona punta solo alla salvezza?

Il nostro obiettivo è quello. Poi fino alla fine daremo il massimo e dove arriviamo arriviamo. In questo momento sento che devo prima conquistare la salvezza, poi vedo. Io non escludo niente. Io affronto la prossima partita e il mio obiettivo resta fare il massimo. La salvezza è fondamentale e il nostro atteggiamento non deve cambiare

Queste settimane sono state difficili da gestire?

I ragazzi stanno bene e si divertono. Per loro non sono state un peso queste settimane di allenamento, è stato tutto abbastanza semplice dal punto di vista delle motivazioni. Più difficile gestire i problemi fisici che ne abbiamo avuti parecchi

Walter Zenga mastica amaro invece. Ha aspettato tanto per il suo debutto sulla panchina della Cagliari, ma deve rimandare l'appuntamento con i primi punti della sua gestione.

Siamo partiti male, abbiamo subìto immediatamente un tiro in porta. Non abbiamo preso le misure giuste e siamo andati sotto. Poi la cosa positiva è che abbiamo tenuta viva la partita fino alla fine. Dobbiamo fare meglio nei primi venti minuti. Non puoi iniziare una partita e prendere subito un tiro dopo 50 secondi. Sui due gol ci sono situazioni che vanno riviste, soprattutto sul secondo, in cui c'è stato un errore del singolo

È deluso da Gaston Pereiro?

È stato l'inizio della partita a non essere soddisfacente, poi ci siamo un po' ritrovati ed è andata meglio

Cosa è successo con Juric?

Non c'entro niente, non prendetevela con me. Ho solo chiesto alcune spiegazioni a Manganiello

