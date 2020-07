Juve col fiato corto, Inter e Lazio discontinue: lo Scudetto 19-20 sarà il tricolore dei rimpianti?

I bianconeri sono affondati a Udine, subendo un'altra rimonta (2-1) e fallendo il primo match-point Scudetto. Il secondo sarà in casa contro la Samp di Ranieri. Tanta stanchezza e una delle difese peggiori degli ultimi anni, eppure nessuno ne approfitta. È lo Scudetto dei rimpianti?

"Se nessuno vuole vincere, lo Scudetto ce lo prendiamo noi". Queste le parole di Fabio Paratici, poco prima del calcio d’inizio di Udinese-Juventus. La Juve di giovedì, col titolo già in tasca e piena di sé, ha finito per squagliarsi per l'ennesima volta, preda di un sonno inspiegabile, di una fragilità comune a molte squadre di vertice al ritorno dalla pausa.

Juventus, una nona sinfonia che stride

Condizioni e circostanze inedite, Sarri non può far altro che rimarcarlo nelle conferenze stampa, diluendo l’ipnosi. Osservando le partite delle prime quattro in classifica, Paratici – la cui frase nel giro di poche ore si è trasformata da autorevole attestato di potenza a un’amara autoironia – ha proprio ragione: nessuna sembra volersi prendere questo Scudetto. Compresa la Juve.

I bianconeri si sono dimostrati la squadra migliore anche in questa stagione, ma anche loro hanno sofferto questo sguardo sullo strapiombo dell’ignoto: il calcio di luglio li ha portati a sfilacciarsi più volte, a spegnere l’interruttore di colpo per poi chiedersi dove fosse andata a finire la luce. La Juve arriverà presto a questo nono Scudetto consecutivo, ma l’impressione è che questa “nona sinfonia” di cui tanto si parla e tanto si parlerà, strida eccome. Perché la Juve di quest’anno non è riuscita mai a trovare sé stessa fino in fondo, ha vissuto alti e bassi, non ha saputo nutrirsi e approfittare di entusiasmo e inerzia concedendosi inevitabilmente al caso. Ha perso contro grandi e piccole, ha subito un sacco di gol, ha imitato timidamente il bel gioco, poi si è stancata. Randomica e distaccata, gli stadi vuoti non hanno fatto altro che amplificare questa impressione. Chiuderà il campionato con meno di 90 punti (prima volta in quattro anni). Quello del 2019-2020 verrà ricordato come lo Scudetto dei rimpianti, del meno peggio, di chi non lo ha voluto meno degli altri. Uno Scudetto capovolto come una fotografia in negativo, vinto dai meno lenti anziché dai più veloci.

Più gol subiti che partite giocate, la Juve ha perso sè stessa vincendo

I bianconeri potrebbero vincere lo Scudetto senza avere il miglior attacco né la miglior difesa o il minor numero di sconfitte; a preoccupare è soprattutto la consapevolezza di aver perso la principale certezza storica, ovvero la solidità difensiva: 13 gol concessi in 6 gare (solo Brescia e SPAL hanno fatto peggio). Se non terrà la porta inviolata nelle ultime tre giornate, la Juventus potrebbe diventare la prima squadra a laurearsi campione d’Italia nonostante una retroguardia che ha incassato più di un gol di media a partita (attualmente i bianconeri hanno preso 38 gol in 35 giornate) dalla stagione 1961-62.

*Le sette squadre dal dopoguerra ad oggi che hanno vinto lo Scudetto con più gol subiti che partite giocate

SQUADRA STAGIONE GOL SUBITI PARTITE DISPUTATE POSIZIONAMENTO STAGIONE SUCCESSIVA Milan 1961-1962 36 34 3° Juventus 1960-1961 42 34 12° Juventus 1957-1958 44 34 4° Milan 1956-1957 40 34 9° Milan 1954-1955 35 34 2° Milan 1950-1951 39 38 2° Juventus 1949-1950 43 38 3°

E intendiamoci, la Juventus di un anno fa aveva ammaliato ben pochi tifosi con il suo gioco scarno e il suo cinismo. Ma l’impressione è che persino i numeri condannino i bianconeri, e che le statistiche dichiarino che anche quest’anno si è fatto un po’ peggio di quello precedente. È una Juve che continua a danzare sulle crepe di una voragine, ma questa volta non ricava alcun brivido vitale, non prova piacere, non prova a reagire. Anzi, spegne la luce. Infatti, sono 8 i punti persi da situazione di vantaggio nelle ultime 5 giornate (18 nell’intero campionato, mai successo negli ultimi 9 anni).

Juventus, i punti persi da situazione di vantaggio: rendimento sottotono dopo il lockdown!

9a giornata Lecce-Juventus 1-1 (da 0-1) 15a giornata Lazio-Juventus 3-1 (da 0-1) 23a giornata Verona-Juventus 2-1 (da 0-1) 31a giornata Milan-Juventus 4-2 (da 0-2) 33a giornata Sassuolo-Juventus 3-3 (da 0-2) 35a giornata Udinese-Juventus 2-1 (da 0-1)

Inter, Lazio, Atalanta: lo Scudetto dei rimpianti

Uno Scudetto dei rimpianti soprattutto per chi (con tutta probabilità) non lo vincerà: Atalanta, Inter e Lazio.

Atalanta: i bergamaschi sono quelli che hanno meno rimpianti, perché partiti con ben altri obiettivi e perché gli unici di questo quartetto a proporre un’idea di calcio precisa e convincente, prima e dopo il lockdown. Tonici, ordinati e motivati grazie alla tragica narrazione sussurrata dalla propria città; non sono sembrati mai in difficoltà una volta ripresa la stagione, e dominano pure la classifica dei gol fatti (96, con Inter e Juve ferme a 74 e 73). Nessuno nota però che anche la Dea ha attraversato periodi ben più bui rispetto alle occasionali defiance dei bianconeri; nel girone d’andata i nerazzurri hanno rallentato più volte contro squadre di minor caratura (Cagliari, SPAL, Torino, Sampdoria…) e non hanno vinto contro le altre 3 pretendenti al titolo. Senza quegli stop, maturati quando l'Atalanta era concentrata soprattutto a passare l'insidioso girone di Champions con Manchester City, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria, probabilmente staremmo parlando di un troppo tardi per recitare la parte di ammazza-grandi, troppo tardi per sognare lo Scudetto. E nonostante nessuno avrebbe potuto prevedere un loro inserimento in questa lotta, l’aver dimostrato il proprio vero valore solo dopo il lockdown rimane comunque un rimpianto.

Inter: che dire dei nerazzurri? Per par condicio si potrebbe aprire anche qui con una dichiarazione dirigenziale: “Schiacceremo tutti, dentro e fuori dal campo". Così Steven Zhang alle porte del 2019. Ma un anno e mezzo dopo, l’Inter non ha proprio schiacciato nessuno. Anzi, è un’Inter demotivata che schiaccia sé stessa in più occasioni, perdendo clamorosamente a San Siro contro i ragazzini del Bologna, con tanto di harakiri contro Sassuolo e Verona. Il primo anno di Conte ha vanificato le grandi aspettative di dirigenza e tifosi, con un impietoso record di 22 punti persi in rimonta. Quale statistica migliore per mostrare le responsabilità dei nerazzurri nel nono (probabile) Scudetto juventino? La difesa interista specialmente si è dimostrata ballerina nei momenti decisivi: anche la squadra di Conte non ha saputo recuperare, dopo l’asettica quarantena, quel fiuto per il sangue delle altre squadre. Una squadra che non capitalizza sui mali altrui non potrà mai vincere. Per non parlare del turnover interista, che durante l’ultimo sprint stagionale si è rivelato fatale per Conte. Panchina e coperta ancora troppo corte per imbastire un progetto degno delle ambizioni di Zhang e Marotta.

Lazio: è la squadra che più di tutte ha accusato un calo in questa ripresa di campionato: la fretta iniziale nel tornare ad allenarsi ha lasciato presto il posto a uno smarrimento totale, accentuato dall’elevato coefficiente di difficoltà del calendario biancoceleste: gli uomini di Inzaghi hanno affrontato Atalanta, Milan, Sassuolo e Juventus, le squadre più in forma o pericolose del campionato. Il bilancio? 0 punti. Gli infortuni hanno complicato ancora di più la situazione, e hanno esposto l’inadeguatezza della rosa davanti all’impegno di 3 partite a settimana. Non resta che sorridere per la qualificazione in Champions che mancava da 13 anni e per un Ciro Immobile alla caccia della Scarpa d’Oro e tornato vorace sotto porta. Ma vorace era stata anche la campagna mediatica portata avanti dalla Lazio durante il periodo di quarantena: dalla dirigenza ai medici, dichiarazioni spavalde e visionarie, che oggi si sono rimpicciolite in illusioni impossibili da giustificare.

