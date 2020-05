Juve, la Continassa riapre martedì 5 maggio: richiamati Ronaldo e gli stranieri

Dopo l'ok del Viminale e la ripresa capillare degli altri club, anche la Juventus sta per predisporre il ritorno agli allenamenti presso il proprio centro sportivo. Già da martedì 5 maggio, al più tardi mercoledì 6, sarà possibile effettuare sedute individuali. Richiamati tutti gli stranieri all'estero, compreso Cristiano Ronaldo che sta organizzando il ritorno a Torino.

Tutte le squadre, chi più chi meno, si stanno organizzando per il ritorno agli allenamenti. Non saranno ancora allenamenti di gruppo (se tutto dovesse andare bene, si potrebbe ripartire il 18 maggio), ma sessioni individuali, all'aperto, nei centri sportivi di appartenenza dei club. La battaglia di Lazio e Roma è vinta, con loro anche i club emiliani, il Napoli e, ultima in ordine temporale, anche l'Inter sta organizzando la ripresa nei prossimi giorni.

Sessioni individuali dal 5 maggio

Inevitabile, quindi, che la Juventus si organizzi di conseguenza, anche per non subire un gap di condizione fisica che potrebbe diventare decisivo se e quando dovesse ricominciare anche il campionato. Da martedì 5 maggio quindi, avvisa la Gazzetta dello Sport, mercoledì 6 al più tardi, lo Juventus Training Center della Continassa sarà operativo per i tesserati del club bianconero.

Richiamati tutti gli stranieri

Juventus che, intanto, ha richiamato tutti gli stranieri presenti all'estero. Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Higuain, Rabiot, Khedira, de Ligt, Szczesny e Critiano Ronaldo erano andati via dall'Italia dopo l'annuncio del lockdown (tranne de Ligt che è partito solo negli ultimi giorni) e sono attesi quindi al ritorno, dovendo - inoltre - osservare 14 giorni di quarantena una volta rientrati.

I 9 giocatori della Juventus all'estero

Giocatore Nazione di provenienza Cristiano RONALDO Portogallo Gonzalo HIGUAIN Argentina Matthijs DE LIGT Paesi Bassi Adrien RABIOT Francia Wojciech SZCZESNY Polonia Alex SANDRO Brasile Luiz DANILO Brasile Douglas COSTA Brasile Sami KHEDIRA Germania

4 campi di allenamento e 138 camere: ecco il JTC della Continassa

Non ci saranno comunque problemi per rispettare il distanziamento sociale all'interno del centro sportivo della Juventus. Il JTC ha una superfice di 45 mila metri quadrati, una piscina con tre corsie, di cui una dedicata all’attività di riabilitazione, box per la crioterapia, aree relax e 4 campi di allenamento. Inoltre, presso il JT hotel c'è la disponibilità di 138 camere per ospitare tutti i tesserati, lo staff e gli accompagnatori.

