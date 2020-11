E' la giornata del ricorso in appello per il Napoli, in riferimento alla partita contro la Juventus dello scorso 4 ottobre, decretata persa 3-0 a tavolino - con l'aggiunta di un punto di penalizzazione in classifica - dopo la sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Tuttavia, anche per l'udienza alla Corte d'Appello Federale c'è pessimismo: non a caso, in accordo col legale del club partenopeo Mattia Grassani, il presidente Aurelio de Laurentis cambierà linea di difesa presentandosi egli stesso in videoconferenza per testimoniare direttamente su quanto realmente accaduto quel giorno.