Il patron del Napoli "tifa" senza mezzi termini per il nuovo format della Serie A 2020/21. Chiaro il riferimento ai nove scudetti consecutivi della Juventus di Andrea Agnelli

Con la Federcalcio stiamo provando a percorrere la strada dei playoff e dei playout per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni.

La stoccata di Aurelio De Laurentiis, intervenuto telefonicamente durante la presentazione del libro "Interrompo dal San Paolo". Il patron del Napoli ha parlato di Serie A e del format del campionato, con un chiaro riferimento agli ultimi nove scudetti della Juventus di Andrea Agnelli. Secondo un'indiscrezione di Panorama, il numero 1 della Figc Gabriele Gravina potrebbe proporre nei prossimi giorni alla Lega una stagione suddivisa in due gironi da 10 squadre, con andata e ritorno distribuite su 18 turni, più playoff per le prime sei di ciascun girone e playout per le peggiori quattro.

Play Icon

Serie A D'Aversa: "Kulusevski? La sua forza è nella testa. Vuole essere uno dei più forti e ci riuscirà" DA 10 MINUTI

Poi, sul Napoli, il patron azzurro ha aggiunto.

Oggi ho parlato con amici di Maradona: sono stati anni mitici a Napoli, una città che esalta e ama. Speriamo di riuscire a vincere uno scudetto nei prossimi anni, ma non è facile.

Play Icon WATCH Gattuso e la sindrome dell'alzatore: "Non mi piace. Il Napoli deve ritrovare animo e veleno" 00:01:11

Serie A Probabili formazioni della 37a giornata: Juventus, Sarri pronto a lanciare Coccolo e Muratore dal 1' DA 24 MINUTI