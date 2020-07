Con la media età più alta della Serie A e solo 3 giocatori in rosa sotto i 25 anni, alla Juventus potrebbe servire qualcosa in più di qualche ritocco. Dalle lacune sui terzini a una mezz'ala di qualità e in grado di far gol; dagli eterni infortunati a un'alternativa concreta a Dybala e Ronaldo, la dirigenza dovrà prendere in considerazione tanti aspetti se vorrà continuare a rimanere al top.

Nascere rivoluzionario e risvegliarsi aziendalista. Nella stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, si è assistito in parte anche a questo, a conferma che per modificare il DNA di un club come la Juve serve qualcosa in più di uno spirito con cui si è stati dipinti. Nulla di male, per carità, ma alla Juventus farebbero bene ad andare al di là delle buone parole di copertura pronunciate giusto qualche giorno fa dal tecnico prima della partita con la Sampdoria.

Devo essere io ad adattarmi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Un club non può comprare 25 calciatori. Altrimenti vado alla ricerca dell'allenare me stesso. Il discorso va invertito.

Una dichiarazione che avrà fatto certamente piacere ai vertici, da Andrea Agnelli a Fabio Paratici fino a Pavel Nedved; eppure, ai piani alti, farebbero bene a riflettere sul serio sulla rosa di questa Juventus: campione sì per la 9a volta consecutiva; ma tutt’altro che lo squadrone imbattibile di qualche tempo fa.

Prima ancora di incominciare a riflettere reparto per reparto, ed entrare poi nell’inevitabile questione tattica di funzionalità alle idee del tecnico – che Sarri ha deciso di ben parare con questa saggia dichiarazione agli organi di stampa – c’è un dato statistico inconfutabile: per media età – poco più di 29 anni (29.17 il dato preciso) – quella della Juventus è stata la rosa più vecchia di questo campionato; e sempre sull’età c’è un altro dato statistico: quest’anno la Juve è stata la squadra che ha schierato meno Under21 rispetto a tutte le altre. Che la rosa dunque sia vecchia è un puro e semplice dato di fatto. Ma senza necessariamente voler andare a trovare dei ragazzi prodigio - materia sempre complicata - impressiona che ad avere meno di 25 anni in questa Juventus ci sono solo De Ligt (20), Demiral (22) e Bentancur (23). Tre giocatori su una rosa di 24. Effettivamente pochini...

Top 10 ètà media più alta Serie A 2019/2020: comanda la Juventus

1. JUVENTUS 29 anni e 215 giorni 2. SPAL 29 anni e 136 giorni 3. LECCE 29 anni e 55 giorni 4. BOLOGNA 28 anni e 206 giorni 5. CAGLIARI 28 anni e 206 giorni 6. PARMA 28 anni e 177 giorni 7. LAZIO 28 anni e 37 giorni 8. INTER 27 anni e 329 giorni 9. ATALANTA 27 anni e 241 giorni 10. GENOA 27 anni e 37 giorni

(Fonte Gazzetta dello Sport, dati settembre 2019)

L'analisi della rosa

La necessità di svecchiare dunque appare evidente. Ma al di là dei limiti di età, che restano comunque un argomento potenzialmente discutibile – si può essere eccellenti giocatori anche a 35, come dimostra un certo Cristiano Ronaldo – questa Juventus è stata costruita con lacune palesi.

Il caso chiave: i terzini

Il caso più emblematico è per altro in un ruolo fondamentale per gli sviluppi del gioco col modulo prediletto dell’allenatore: il 4-3-3. La Juventus infatti si è presentata a inizio stagione con solo 3 titolari di ruolo in questa posizione: Danilo e De Sciglio a destra; Alex Sandro a sinistra. Fine. Una buona alternativa come sarebbe potuto essere il giovane Luca Pellegrini fu rimandata a Cagliari per le solite questioni legate alle plusvalenze; e Sarri si è trovato costretto a reinventare Cuadrado basso: ruolo che già aveva coperto sia a inizio carriera che con Massimiliano Allegri, ma certamente mai nell’ultimo periodo con costanza. Senza entrare troppo in una questione degna poi di una lavagna tattica a sé stante, nel 4-3-3 è fondamentale questo ruolo in quanto fornisce l’unica alternativa possibile a ciò che diventa altrimenti una prevedibilità offensiva. Il lavoro in fase di spinta diventa fondamentale; così come una buona corsa è necessaria nel ripiegamento difensivo. Nessuna delle 3 opzioni (e mezzo) della Juventus ha saputo fornire con costanza né un tipo di prestazione né l’altro. E non a caso la manovra di Sarri ne ha risentito parecchio in termine di una lentezza e sterilità che andasse al di là delle giocate dei singoli campioni. Gli appassionati di calcio inglese e delle questioni tattiche conoscono bene questo discorso: la vera rivoluzione nel Liverpool di Klopp arriva quando ad Anfield si ritrovano Robertson e Alexander-Arnold. Da lì in poi il 4-3-3 del Liverpool entra in un’altra dimensione, portando la squadra a vincere tutto.

I DIFENROSI IN ROSA DATA DI NASCITA (ETA') de Ligt 12/08/1999 (20) Demiral 5/03/1998 (22) Bonucci 01/05/1987 (33) Rugani 29/07/1994 (25) Alex Sandro 26/01/1991 (29) Danilo 15/07/1991 (29) De Sciglio 20/10/1992 (27) Cuadrado 26/05/1988 (32) Chiellini 14/08/1984 (35)

Altro nodo spinoso: pochi gol e centrocampo poco funzionale a Sarri

E’ stata la questione di cui più si è parlato in casa Juventus. E quella dove tutto sommato i bianconeri hanno già iniziato a tamponare. Dalla prossima stagione entrerà Arthur (23 anni) e farà spazio Pjanic (30), regalando a Sarri per altro un giocatore potenzialmente più adatto alla propria filosofia di gioco. Si punterà certamente forte su Bentancur, probabilmente nel ruolo di regista (Arthur è più una mezzala). E poi?

Poi la questione è tutta da capire. A 33 anni Matuidi si può confermare come una buona alternativa per la capacità di adattarsi in varie posizioni, ma niente di più. A Rabiot certamente si chiederà un tipo di stagione più costante rispetto a quella molto deludente fino al lock-down. E poi ci sono i nodi spinosi di due giocatori più spesso in infermeria che sul campo come Sami Khedira e Aaron Ramsey. La Juventus dovrà inevitabilmente prendere in considerazione una questione spinosa: giocatori dagli ingaggi altissimi e dallo scarso rendimento; pedine poco funzionali – almeno così è stato in questa stagione – all’idea di Sarri. In 4 parole? Esuberi difficili da piazzare. E non è un caso che dalla mediana quest’anno la Juventus abbia attinto pochissimo: solo 7 gol in tutto tra Ramsey (3), Pjanic (3), Rabiot (1), Matuidi, Bentancur e Khedira.

I CENTROCAMPISTI IN ROSA DATA DI NASCITA (ETA') Pjanic 02/05/1990 (30) Bentancur 25/06/1997 (23) Ramsey 26/12/1990 (29) Matuidi 09/04/1987 (33) Khedira 04/04/1987 (33) Rabiot 03/04/1995 (25)

Davanti la Juventus è corta: Dybala, Ronaldo... e poi?

Un bel nodo resta anche legato alla fase offensiva, dove al di là di due certezze come Ronaldo (comunque 35 primavere) e Dybala, c’è tanto su cui interrogarsi. Douglas Costa, in primis. Un giocatore che nelle ultime due stagioni ha segnato 4 gol in tutto e saltato oltre 40 partite per infortunio. E una punta certale, dove Higuain – 33 candeline a dicembre – è l’unica soluzione possibile per Sarri. Alla Juventus hanno già agito con la firma di uno dei giocatori migliori esplosi in questa stagione: Dejan Kulusevski, ottima alternativa nel 4-3-3 al super deludente – soprattutto dal punto di vista offensivo – Federico Bernardeschi; quest’ultimo in grado di segnare solo 10 gol in 105 presenze complessive (dato post-Sampdoria) spalmate su 3 stagioni...

Insomma, anche in questo reparto la Juventus dovrà pensare a un investimento: che sia un’alternativa a Douglas Costa – inaffidabile fisicamente – o a Gonzalo Higuain – che il meglio sembra averlo ormai dato.

ATTACCANTI IN ROSA ETA' Ronaldo 05/02/1985 (35) Dybala 15/11/1993 (26) Bernardeschi 16/02/1994 (26) Douglas Costa 14/09/1990 (29) Higuain 10/12/1987 (32) Pjaca 06/05/1995 (25)

Il bilancio finale: serve qualcosa in più di qualche ritocco

Nel tirare il bilancio complessivo dunque ci sono tanti aspetti che portano a riflettere come questo ciclo, sostanzialmente, sia arrivato a fine corsa. Dall’età alla condizione di pedine inclini agli infortuni; dallo scarso rendimento alle assenze di alternative. E dunque esclusa la posizione dei centrali di difesa, la Juventus ha necessariamente bisogno di migliorare sugli esterni di difesa; di trovare una mezzala di qualità in mezzo al campo; di fornire un’alternativa offensiva concreta e affidabile ai singoli Dybala e Ronaldo. Il tutto provando a trovare giocatori davvero funzionali al gioco di Sarri.

Perché al di là delle dichiarazioni di facciata anche del tecnico, questa squadra ha davvero dato la sensazione di faticare per arrivare a vincere questo Scudetto; ma anche di averlo fatto senza mai brillare sul piano dell’intensità e del cambio di passo. Concetti legati a doppio filo alla carta d’identità dei tesserati oltre che alle caratteristiche vere e proprie di chi è già in rosa. Urge davvero, per la Juventus, al di là dello scudo offerto da Sarri, prenderne atto.

