"Le stime parlano di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soli club. In sostanza, circoleranno meno soldi. Potenzialmente potrebbe prospettarsi una crisi di cassa per la maggior parte dei club". Con queste parole il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervenuto all'assemblea generale dell'ECA (l'Associazione dei club europei) dipinge lo scenario del calcio nell'immediato futuro. Uno scenario a tinte decisamente fosche, per usare un eufemismo. Le conseguenze economiche provocate dalla pandemia di Covid-19 sono destinate a farsi sentire in maniera pesante ancora a lungo.

"La crisi non è ancora finita"

Serie A Andrea Agnelli ha ragione: la Juventus è la quarta squadra più vecchia d'Europa 11/08/2020 A 13:59

"Questa pandemia e questa crisi ci hanno dimostrato le problematiche a livello economico, per questo stiamo analizzando alcune tematiche macroeconomiche per aiutare i club che hanno avuto perdite importanti. Sarà una sfida difficile, dovremo cambiare il modo in cui operiamo. Ci soffermeremo sulle infrastrutture, i salari dei calciatori e sui settori giovanili".

"Azzerati gli incassi degli stadi"

"Se c'è una cosa che connette tutti i club sono gli stadi e gli incassi degli stadi che sono stati completamente cancellati dalla pandemia. Sarà difficile per tutti noi perché ci sarà una crisi economica per molti dei club e noi dobbiamo essere molto attenti nel modo in cui maneggiamo questa stagione e la prossima. I grandi club probabilmente soffriranno danni più grandi di alcune intere federazioni in giro per il mondo".

Sul crollo dei ricavi

"Le stime parlano di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soli club. In sostanza, circoleranno meno soldi. Ci sarà una drammatica erosione dell'Ebitda (il margine operativo lordo di un'azienda, ndr) che si rivelerà o potenzialmente si potrebbe rivelare una crisi di cassa per la maggior parte dei club".

Juventus, quando Agnelli e Paratici avevano già le idee chiare sul futuro di Andrea Pirlo

Serie A Da Sarri a Pirlo: perché la scossa di Agnelli non mi convince 10/08/2020 A 12:00