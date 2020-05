Juventus, all'appello mancano solo Higuain e Rabiot: attesa per il rientro a Torino

Si entra nella settimana decisiva per la ripartenza o meno del campionato e tutti i bianconeri sono rientrati alla base, tranne l'argentino, a Buenos Aires al capezzale della madre malata di cancro, e il francese, che sta proseguendo il lavoro individuale nella sua casa in Costa Azzurra. I due "ritardi" alimentano anche voci di mercato.

In attesa del via libera per gli allenamenti in gruppo e della decisione definitiva sulla ripresa del campionato che dovrebbe arrivare in settimana, la Juventus è rientrata praticamente tutta alla base, compresi i vari Ronaldo, Khedira e De ligt. Tutti tranne due, Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot: il primo è ancora in Argentina, il secondo nella sua casa in Costa Azzurra. Per il momento il club bianconero non ha emesso richiami ufficiali anche se in realtà ha chiesto ai suoi tesserati di fare ritorno a Torino il prima possibile.

Più comprensibile la situazione del Pipita, a Buenos Aires al capezzale di mamma Nancy, malata di cancro, che non sta per niente bene, mentre stride la posizione di Rabiot, anche nei confronti degli altri compagni già tornati alla base. Vero che il francese si sta comunque allenanando duramente ed è a poche ore di macchina da Torino, quindi potrebbe aggregarsi immediatamente al resto del gruppo, però questa distanza dal club è evidente.

Questa scelta di Rabiot ha inevitabilmente riacceso le voci di mercato, con la mamma-agente Veronique che sarebbe già in pressing per un trasferimento estivo, magari in Premier League, considerando l'annata bianconera non del tutto positiva. Per la Juventus sarebbe una plusvalenza, avendolo preso a zero, però forse sarebbe un po' prematuro bocciarlo dopo nemmeno un'annata intera.

Play Icon WATCH Dybala: "Il mio idolo è Ronaldinho, da poco ho ricevuto la maglia che mancava alla mia collezione" 00:00:38

