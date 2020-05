Juventus, alla Continassa cominciano i test per i giocatori in attesa del ritorno di Ronaldo

Si attende il ritorno 'a casa' di Cristiano Ronaldo, ma la Juventus fa già partire i test ai suoi giocatori per verificare eventuali positività. I primi ad arrivare alla Continassa sono stati Bonucci, Cuadrado, Ramsey e Bernardeschi, poi via via tutti gli altri. Già da martedì 5 maggio ci saranno i primi allenamenti.

Tra qualche ora la Juventus tornerà a lavoro. Già da martedì 5 maggio, infatti, la Continassa aprirà di nuovo in favore di quei giocatori che si saranno sottoposti ai test per verificare eventuali positività al coronavirus. Da questa mattina - presso il centro sportivo della Juventus - sono cominciati i tamponi: i primi a presentarsi sono stati Bernardeschi,Cuadrado,Pinsoglio,Bonucci e Ramsey. Nei prossimi giorni è atteso anche Pjanic, con il bosniaco che ha appena concluso i 14 giorni di quarantena, essendo rientrato in Italia il 19 aprile scorso.

La Juventus, inoltre, attende ancora i suoi stranieri in giro per il mondo. Erano ben 10 i giocatori 'fuori sede' fino a questa mattina con i vari Higuain, de Ligt, Rabiot, Szcesny, Matuidi, Khedira e i tre brasiliani Alex Sandro, Douglas Costa e Danilo volati presso i Paesi di origine. Tra questi c'era anche Cristiano Ronaldo che è atteso proprio nella giornata di lunedì 4 maggio al rientro in Italia.

I 10 giocatori della Juventus all'estero

Giocatore Nazione di provenienza Cristiano RONALDO Portogallo Gonzalo HIGUAIN Argentina Matthijs DE LIGT Paesi Bassi Adrien RABIOT Francia Blaise MATUIDI Francia Wojciech SZCZESNY Polonia Alex SANDRO Brasile Luiz DANILO Brasile Douglas COSTA Brasile Sami KHEDIRA Germania

Una volta che sanno ripartiti gli allenamenti, ci saranno sessioni individuali e facoltative (bene ricordarlo) fin quando non ci sarà il semaforo verde per gli allenamenti di gruppo. A seguiri i giocatori ci saranno comunque fino a due persone dello staff tecnico e una dello staff medico.

