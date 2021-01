Calcio

Juventus, Andrea Pirlo incorona Federico Chiesa: "E' un prototipo di campione"

SERIE A - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo torna sulla splendida prestazione di Federico Chiesa a San Siro: "Conoscevo le sue qualità e quindi non sono stupito, l'ho voluto fortemente qui. E' un prototipo di un grande campione, deve giocare sempre come a San Siro e non adagiarsi perché non ha ancora fatto niente".

