Juventus, Arthur 4° acquisto più oneroso: solo Ronaldo, Higuain e De Ligt sono costati di più

Il brasiliano in arrivo dal Barcellona è un vero e proprio investimento effettuato dalla Vecchia Signora, che si colloca nella Top 5 degli acquisti più costosi della sua storia.

Mancava solo l'ufficialità e anche quella è arrivata nel pomeriggio di lunedì. 72 milioni di euro più 10 di bonus: l'acquisto di Arthur Melo dal Barcellona è stato uno dei più onerosi nella storia della Juventus, il 4° di sempre per la precisione, come mostra la "classifica qui sotto".

La top 10 degli acquisti della Juventus

Squadra Costo Cristiano Ronaldo Real Madrid 117 milioni Gonzalo Higuain Napoli 90 milioni Matthijs De Ligt Ajax 85,5 milioni Arthur Barcellona 72 milioni più 10 di bonus Gianluigi Buffon Parma 52,88 milioni Pavel Nedved Lazio 45 milioni Joao Cancelo Valencia 40,4 milioni Douglas Costa Bayern Monaco 40 milioni Federico Bernardeschi Juventus 40 milioni Paulo Dybala Palermo 40 milioni

Nella speciale classifica (dati Transfermarkt) nessuno è stato pagato più di Cristiano Ronaldo, per il quale la Juventus ha versato 117 milioni di euro nelle casse della Juventus. Più dei 90 milioni pagati al Napoli per Gonzalo Higuain, secondo in questa graduatoria, mentre gli 85,5 milioni versati all'Ajax per Matthij De Ligt lo scorso anno valgono il terzo posto al difensore olandese.

Arthur scavalca anche mostri sacri bianconeri quali Gigi Buffon (valutato 52,88 milioni) e Pavel Nedved (45), il portoghese Joao Cancelo (40,4), mentre a chiudere la Top 10 sono tre giocatori attualmente in rosa, ovvero Douglas Costa, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, tutti pagati 40 milioni di euro.

