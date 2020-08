Dopo l'incidente che lo ha visto coinvolto con la propria Ferrari e la positività all'alcol-test, è arrivata la dura sanzione per il nuovo centrocampista della Juventus. Patente ritirata per 8 mesi e 1200 euro di multa.

Inizia con il piede sbagliato l'avventura italiana di Arthur: il nuovo centrocampista della Juventus si era reso protagonista negli ultimi giorni di un incidente con la propria Ferrari. Il conseguente alcol-test ne avrebbe, poi, rilevato la positività, condannando il brasiliano ad una pesante pena da scontare: è arrivato, infatti, il ritiro della patente per i prossimi 8 mesi, con Arthur che sarà costretto, inoltre, a pagare una multa di 1200 euro. Il rischio, inoltre, è che per tornare al volante della propria macchina, il giocatore debba frequentare un corso di riabilitazione alla guida.

Proprio a pochi giorni dall'arrivo ufficiale sul campo della Continassa, Arthur continua a far parlare di sé per le questioni extra-campo. Non certo il miglior biglietto da visita possibile per il brasiliano, acquistato dai bianconeri grazie all'operazione che ha portato Pjanic al Barcellona. Una prima macchia negativa sul proprio nuovo curriculum, pronta ad essere dimenticata a suon di prestazioni sopra le righe.

