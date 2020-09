Arthur si presenta da nuovo giocatore della Juventus: arrivato a fine giugno per 72 milioni di euro (più 10 di bonus), ha firmato un contratto fino al 2025, dopo aver vestito per due anni la maglia del Barcellona (72 partite e 4 gol, oltre a due titoli, Liga e Supercoppa Spagnola). Ora è il momento di cominciare a scrivere la propria storia con la maglia bianconera.

Giocare con Ronaldo

Cristiano Ronaldo è un fuoriclasse, è la realizzazione di un sogno giocare con lui, ho tanto tanto entusiasmo. Il progetto della Juve è importante, sono davvero felice per l'accoglienza, la Juve è una squadra importantissima, un club unico. La Juventus ha deciso di investire su di me, per me è un motivo di entusiasmo incredibile. Farò di tutto per onorare questo impegno.

Pirlo allenatore

"Non ho ancora parlato nel dettaglio con Mister Pirlo, ma lui conosce il calcio come pochi. Anche essere allenato da lui è un privilegio. Ovviamente, chi ha interesse per il calcio seguiva Pirlo. La grandezza di Pirlo non deve essere presentata. Devo imparare a interfacciarmi con lui, sono molto onorato".

La Champions

Una delle motivazioni principale è stata questa. Qui posso giocare con giocatori importanti, il progetto Juventus è estremamente ambizioso. La Champions è una priorità, lavorerò con i compagni per raggiungere quell’obiettivo e tanti altri

La posizione

In nazionale ho giocato diversamente rispetto al Barcellona.Non so come giocherò qui, però posso stare in tutte le posizioni. Sono disposizioni diverse ma credo di poter giocare in tutte le posizioni, ne parleremo più in là nel dettaglio e non credo che ci saranno problemi

Iniesta e... Suarez

Iniesta è sempre stato un mio idolo. Su Suarez non ho parlato con lui, non so la sua situazioni quindi credo che i dirigenti possano rispondere con più dettagli. È un grande giocatore, se dovessi avere la possibilità di giocare con lui sicuramente darebbe un grand valor aggiunto alla squadra

La Serie A

La Serie A penso abbia più contatto fisico. È un grande campionato, sarà una stagione difficile ma la Juventus è una grande squadra. Ci saranno tante lotte e non vediamo l’ora di iniziare

