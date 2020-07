Juventus' Argentinian forward Gonzalo Higuain celebrates after scoring an equalizer during the Italian Serie A football against Atalanta on November 23, 2019 at the Atleti Azzurri d'Italia stadium in Bergamo.

Juventus-Atalanta in Diretta tv e Live Streaming: l'anticipo della 32a giornata di Serie A è in programma sabato 11 luglio alle ore 21.45 e verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, invece, sarà disponibile anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 di Sky).

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; A.Gomez, D.Zapata. All. Gian Piero Gasperini

Arbitro: Piero Giacomelli, sezione di Trieste

Juventus-Atalanta: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti, oltre che su dispositivi mobili come tablet e smartphone, e su pc e notebook, anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). La partita sarà visibile in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q per gli utenti DAZN con un abbonamento Sky. Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, invece, sarà disponibile anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 di Sky). Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Milan-Juventus 4-2 (47' Rabiot, 53' Cristiano Ronaldo; 62' rig. Ibrahimovic, 66' Kessié, 67' Leão, 80' Rebic)

Juventus-Torino 4-1 (3' Dybala, 29' Cuadrado; 45+6 Belotti; 61' Cristiano Ronaldo, 87' aut. Djidji)

Genoa-Juventus 1-3 (50' Dybala, 56' Cristiano Ronaldo, 73' Douglas Costa; 76' Pinamonti)

Juventus-Lecce 4-0 (53' Dybala, 62' rig. Cristiano Ronaldo, 83' Higuain, 85' de Ligt)

Bologna-Juventus 0-2 (23' rig. Cristiano Ronaldo, 36' Dybala)

Gli ultimi 5 risultati dell'Atalanta

Atalanta-Sampdoria 2-0 (75' Toloi, 85' Muriel)

Cagliari-Atalanta 0-1 (27' rig. Muriel)

Atalanta-Napoli 2-0 (47' Pasalic, 55' Gosens)

Udinese-Atalanta 2-3 (8' D.Zapata; 31' e 87' Lasagna; 71' e 79' Muriel)

Atalanta-Lazio 3-2 (5' aut. de Roon, 11' Milinkovic-Savic; 38' Gosens, 66' Malinovskyi, 80' Palomino)

Data, orario e luogo: sabato 11 luglio, ore 21:45 | Allianz Stadium di Torino a porte chiuse

