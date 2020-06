Juventus-Buffon, storia infinita: prima la Coppa Italia e poi il rinnovo

Nel mirino del portiere bianconero ci sono la "sua" Coppa Italia e il record solitario di presenze in Serie A. Poi, è tutto già apparecchiato per l'estensione del contratto che lo porterà a giocare fino a 43 anni.

L'età è solo un numero, l'entusiasmo quello di sempre. Gigi Buffon ha compiuto 42 anni a gennaio, ma di riporre i sacri guantoni in una teca e godersi la pensione non se ne parla. Il calcio italiano sta per ripartire e il portiere della Juventus ha già fissato i suoi prossimi obiettivi, a breve e medio termine.

Al netto della mancanza di ufficialità, i bianconeri dovrebbero riprendere la loro stagione con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan (le date teoriche sono il 12 giugno per la semifinale di ritorno con il Milan e il 17 per l'eventuale finale). E se non sarà la competizione più ambita, rimane certo quella del cuore per il portiere di Carrara. È stato il suo primo trofeo vinto: correva il 1999, lui giocava a Parma e celebrava il successo con la maglietta di Superman. Probabilmente non pensava di essere ancora in gioco 21 anni dopo. Lui che questa Coppa l'ha conquistata altre quattro volte (tutte con la maglia della Juventus, tra il 2015 e il 2018) e insegue il record di 6 detenuto da Roberto Mancini. Lui che negli anni più luminosi non giocava neanche questa competizione, spesso destinata ai secondi, ma che l'ha riscoperta ora che al comando c'è Szczesny e non può che rievocare bei ricordi.

Buffon con la maglia del Parma nel 1999

Il record successivo l'ha già ottenuto ma vuole detenerlo in solitaria. Seicentoquarantasette presenze in Serie A, come Paolo Maldini. Il finale di campionato potrebbe essere tirato, vero, ma siamo sicuri che Maurizio Sarri troverà il momento per regalare a Gigi questo nuovo primato. E se così non fosse, niente paura: Buffon non si fermerà, non ancora. Prima dello scoppio dell'emergenza coronavirus, era già stato intavolato il discorso rinnovo e le situazione non è cambiata in questi mesi, come confermato di recente da Paratici. Gigi firmerà il prolungamento di un anno del contratto che scade tra un mese, pronto a disputare la sua 26esima stagione da professionista e la 19esima in bianconero. Neverending story.

