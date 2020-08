Anche l'ultimo verdetto è stato stabilito: il Genoa si salva all'ultimo grazie al succeso sul Verona, vittoria che spedisce il Lecce in Serie B. Oltre alla Juventus Campione d'Italia, ricordiamo Inter, Atalanta e Lazio in Champions mentre Roma e Napoli sono ammesse alla prossima Europa League. Il Milan farà i preliminari per accedere ai gironi di Europa League.

Cala il sipario sulla stagione 2019-2020, una delle stagioni più pazze di sempre dell'intera storia della Serie A. Da una parte cambi di tecnici importanti: Conte all'Inter e Sarri alla Juventus ad inizio stagione, ma soprattutto la pandemia di covid che ha bloccato il calcio per circa quattro mesi. Alla fine la Juventus è comunque riuscita a spuntarla, conquistando lo Scudetto con due giornate d'anticipo e trovando il suo 9° titolo consecutivo.

Tutti i verdetti

Serie A Genoa, il tris al Verona vale la salvezza. Il Lecce cade col Parma e retrocede in Serie B DA UN' ORA

Squadra Campione d'Italia Juventus (83 punti) Qualificate ai gironi di Champions League Inter, Atalanta e Lazio Qualificate ai gironi di Europa League Roma e Napoli Qualificata ai preliminari di Europa League Milan Retrocesse in Serie B Lecce, Brescia e SPAL Vincitore classifica marcatori Ciro Immbile (36 gol) Vincitore Classifica assist Luis Alberto (15 assist)

La classifica finale dopo 38 giornate

Juventus Campione d'Italia per la 9a volta consecutiva ma...

Nelle ultime due giornate la Juventus ha raccolto due sconfitte, rimanendo a quota 83 punti in classifica: il bottino più “magro” dei bianconeri dalla stagione 2011-2012 - cioè dal primo Scudetto post Serie B - ad oggi. Anche nel primo Scudetto vinto, all'epoca di Conte, la Vecchia Signora collezionò 84 punti (+1 rispetto ad oggi)...

I punti della Juventus nelle ultime 9 stagioni

Stagione Punti fatti 2011-2012 84 punti 2012-2013 87 punti 2013-2014 102 punti (record Serie A) 2014-2015 87 punti 2015-2016 91 punti 2016-2017 91 punti 2017-2018 95 punti 2018-2019 90 punti 2019-2020 83 punti

Ci si consola con il dato del 9° Scudetto consecutivo. Nessuno nei 5 grandi campionati europei è riuscito a fare tanto: il Lione è rimasto a 7, il Bayern Monaco tallona i bianconeri con 8. Davanti alla Juventus ci sono diverse squadre, ma di campionati cosiddetti minori. Ci sono i 13 titoli del Rosenborg in Norvegia, del Bate Borisov in Bielorussia, i 14 dello Skonto in Lettonia e del Lincoln a Gibilterra fino al record del Tafea che ha conquistato 15 titoli consecutivi nella Port Vila Football League (il campionato del Vanuatu, isola del continente oceanico). Parliamo di altro calcio...

Play Icon WATCH Sarri: "Dopo la Lazio inconsciamente credevamo di aver vinto: è umano, ma ora recuperiamo energie" 00:02:09

Inter, Atalanta e Lazio in Champions ma...

L'Inter è riuscita a conquistare il 2° posto con il successo - proprio all'ultima giornata - sull'Atalanta nel big match. I bergamaschi sono invece terzi davanti alla Lazio grazie agli scontri diretti. Le due squadre nerazzurre si confermano così alla fase a gironi di Champions, mentre i biancocelesti fanno il loro ritorno dopo 13 anni: l'ultima edizione giocata fu quella nella stagione 2007-2008.

La classifica per il 2° posto

Squadra Punti 2. INTER 82 punti 3. ATALANTA 78 punti 4. LAZIO 78 punti

Play Icon WATCH Conte: "Brutti attacchi a me e ai giocatori, il club non ci ha protetti: il 2° posto è solo nostro" 00:01:27

C'è però un però... Nel caso in cui il Napoli dovesse vincere la Champions League avrà diritto a difendere il trofeo conquistato e sarà direttamente ammesso alla fase a gironi; idem per la Roma che se dovesse vincere l'Europa League sarebbe ammessa da regolamento alla fase a gironi di Champions. Con questa doppia combinazione, la Lazio sarebbe fuori perché c'è un massimo consentito di 5 squadre per campionato nella massima competizione europea. I biancocelesti faranno "tifo contro" perché nel caso si avverassero queste due possibilità, la Lazio verrebbe retrocessa alla fase a gironi di Europa League.

La regola UEFA: massimo 5 posti per squadre italiane in Champions

Napoli e Roma in Europa League, il Milan farà i preliminari

Alla fase a gironi di Europa League sono ammesse invece la Roma grazie al 5° posto conquistato e il Napoli che in stagione ha trionfato in Coppa Italia. Piccolo passo indietro degli azzurri, però, dopo aver partecipato per quattro stagioni consecutive nella massima competizione europea. In Europa League ci potrà andare anche il Milan, anche se dovrà affrontare i turni preliminari. I rossoneri cominceranno dal secondo turno di qualificazione previsto per il 17 settembre (tutte le gare di qualificazione saranno in partita secca). Poi per accedere alla fase a gironi dovranno passare il terzo turno di qualificazione e gli spareggi del 1° ottobre.

La classifica per l'Europa League

Squadra Punti 5. ROMA 70 punti 6. MILAN 66 punti 7. NAPOLI 62 punti

Il Milan potrà accedere direttamente alla fase a gironi di Europa League solo nel caso in cui la Roma dovesse vincere il trofeo. In quel caso, con i giallorossi in Champions, si libererebbe un posto per la fase a gironi che verrà assegnato alla squadra di Pioli.

Play Icon WATCH Pioli: "Ibrahimovic importante per la nostra crescita: cerchiamo continuità e mentalità vincente" 00:01:40

Le date dei preliminari di Europa League

-Secondo turno di qualificazione: 17 settembre

-Terzo turno di qualificazione: 24 settembre

-Spareggi: 1° ottobre

-Fase a gironi: 22 e 29 ottobre, prima giornata

Il Genoa si salva: Lecce, Brescia e SPAL in Serie B

La prima a retrocedere in Serie B è stata la SPAL che dopo tre stagioni saluta la Serie A. Salutano anche Brescia e Lecce che dicono subito arrivederci dopo essere salite nella massima serie solo la scorsa stagione. Salgono in Serie A, invece, Benevento e Crotone: resta da definire la terza promossa che arriverà dai playoff.

La classifica per la salvezza

Squadra Punti 16. TORINO 40 punti 17. GENOA 39 punti 18. LECCE 35 punti 19. BRESCIA 25 punti 20. SPAL 20 punti

Ad Immobile la classifica marcatori, a Luis Alberto quella assist

Con il gol realizzato al Napoli, Ciro Immobile ha raggiunto quota 36 reti in 37 gare. Un record incredibile per l'attaccante della Lazio che in un colpo solo ha vinto la Classifica marcatori della Serie A (davanti a Ronaldo) e la Scarpa d'oro (l'ultimo italiano a vincerla fu Totti nel 2007) ma non solo. Immobile ha anche eguagliato il record di gol in una singola stagione (a girone unico dal 1930) di Gonzalo Higuain che segnò 36 reti nella stagione 2015-2016 con la maglia del Napoli.

Ciro Immobile Credit Foto Getty Images

La classifica marcatori

Giocatore/Squadra Gol/Presenze Gol su rigore 1. Ciro IMMOBILE (Lazio) 36 gol (37) 14 2. Cristiano RONALDO (Juventus) 31 gol (33) 12 3. Romelu LUKAKU (Inter) 23 gol (36) 6 4. Francesco CAPUTO (Sassuolo) 21 gol (36) 2 5. Duván ZAPATA (Atalanta)* 18 gol (28) 1

*Duvan Zapata ha realizzato 18 reti così come João Pedro e Muriel, ma si posiziona meglio perché ha meno gol segnati su calcio di rigore

E per una classifica marcatori vinta da Immobile, c'è anche Luis Alberto che vince la classifica degli assist con 15 passaggi decisivi davanti ad Alejandro Gomez dell'Atalanta con 14. Sul podio Lorenzo Pellegrini con 9.

Play Icon WATCH Inzaghi: "Immobile si merita la Scarpa d'Oro per la sua dedizione e l'amore per la Lazio" 00:01:47

Serie A Conte: "Io e squadra abbiamo avuto zero protezione. Farò le mie valutazioni, vedo troppi sul carro" IERI A 21:48