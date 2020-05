Dopo alcuni problemi di autorizzazione per fare scalo a Madrid, Ronaldo ha ottenuto l'ok per partire con il suo jet privato con destinazione Torino. Il giocatore portoghese saluterà Funchal nella mattina di lunedì 4 maggio e, una volta arrivato, dovrà osservare 14 giorni di quarantena prima di cominciare gli allenamenti con la squadra.

Dopo l'ok del Viminale alle sedute individuali di allenamento, presso i centri sportivi dei club, la Juventus ha deciso di richiamare ufficialmente tutti i suoi giocatori partiti all'estero nel mese di marzo dopo l'annuncio del lockdown in Italia. Richiamato quindi Cristiano Ronaldo più altri 8 giocatori, tra questi Douglas Costa e Gonzalo Higuain.

Cristiano Ronaldo ha risposto subito presente, organizzando il volo - con il suo jet privato - da Funchal a Torino con scalo a Madrid. Qualche problema nel pomeriggio proprio per ottenere l'autorizzazione a fare scalo con il suo Galaxy-G200, autorizzazione che è arrivata comunque in serata. Il jet ha già effettuato un volo portando i bagagli e alcuni componenti dello staff di Ronaldo in Italia, mentre il giocatore volerà nella giornata di lunedì 4 maggio.

Una volta rientrato a Torino, però, Cristiano Ronaldo non potrà subito allenarsi alla Continassa, ma dovrà osservare 14 giorni di quarantena preventiva, come indicato dal protocollo sanitario imposto dai vari DPCM. Il giocatore comunque effettuerà un lavoro personalizzato a casa (dove ha un mini campetto oltre ad una palestra personale), prima di aggregarsi agli allenamenti di squadra che dovrebbero partire, il condizionale è d'obbligo, dal prossimo 18 maggio.

