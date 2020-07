L’impatto di CR7 con la Juventus e con il calcio italiano è stato devastante: 63 gol in bianconero, 52 in Serie A e la vittoria di due campionati da protagonista. Un investimento che ha fatto bene alla Juve sia sul piano sportivo, che su quello economico.

Meticoloso, testardo, pignolo, preciso, perfezionista. Cristiano Ronaldo si è rivelato al mondo Juventus, e più in generale al calcio italiano, nella sua interezza. Un campione totale e infinito, che ha messo la firma nella partita Scudetto della Juventus contro la Sampdoria e che per il secondo anno consecutivo si è ritagliato il ruolo di attore protagonista del nostro campionato. CR7 ha messo in bacheca il trofeo di squadra numero 31 della sua carriera, mettendo in mostra la solita “fame” atavica, tipica di chi non è mai sazio di scrivere il proprio nome nella storia. Puntiglioso in ogni dettaglio, persino nel sistemare un pallone prima di calciare un rigore o una punizione, mentalmente focalizzato nei suoi obiettivi, punto di riferimento costante anche nella Juve di Sarri come lo era stato in quella di Allegri. Dna vincente, anatomia di un portento, che non casualmente ha portato il conta pallottole a 735. Settecentotrentacinque gol segnati tra club e Nazionale. Se ci si ferma un attimo a riflettere, si rimane basiti.

Messi vs Cristiano Ronaldo: la sfida infinita dei bomber da oltre 700 gol in carriera!

Serie A Ronaldo: "Dedicato ai tifosi della Juve che hanno sofferto, il vostro coraggio ci ha dato forza" 26/07/2020 A 23:38

CRISTIANO RONALDO MESSI Età 35 33 Presenze totali 1012 867 Gol totali 735 703 Assist totali 223 298 Media gol/partita in carriera 0,73 0,81 Triplette in carriera 56 54 Gol su calcio di rigore 126 90 Gol e presenze in Nazionale 99 (164) 70 (138) Trofei vinti 39 34

Numeri pazzeschi, crollano record degli anni ‘30

Basterebbero alcuni semplici dati a testimoniarne una volta di più la grandezza. CR7 è diventato in questo campionato il giocatore che ha raggiunto quota 50 gol in Serie A con il minor numero di presenze (61), tra chi ha debuttato nell’era dei tre punti a vittoria – prima di lui il record era di un certo Andriy Shevchenko (50 gol in 68 match). E al tempo stesso (a quota 31 gol) è il terzo giocatore nella storia della Juventus a segnare almeno 30 gol in una stagione di Serie A, dopo Felice Borel (32 nel 1933/34 e ormai distante una sola rete) e John Hansen (30 nel 1951/52). Per l’ottava volta Ronaldo ha segnato almeno 30 gol stagionali nei cinque maggiori campionati europei (Dal 2007/08 ad oggi, nessun giocatore ha fatto meglio) ed è il primo giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Serie A, LaLiga e Premier League.

Play Icon WATCH Juventus, Cristiano Ronaldo: 39 trofei in 35 anni, i titoli del fenomeno 00:00:57

In due anni di Juventus ha segnato 63 gol in 87 presenze e fornito una quindicina di assist vincenti. Ha segnato almeno un gol a 21 delle 22 squadre affrontate in Serie A (si salva solo il Chievo). Reti che pesano nella conquista di un titolo e che facilitano il compito a qualsiasi allenatore. Sono numeri che parlano da soli e destinati a durare nel tempo, scolpiti come geroglifici in un’era storica che verrà apprezzata maggiormente negli anni a venire.

Gol in Serie A nel 2020 (esclusi i rigori): nessuno come Cristiano Ronaldo

1. Cristiano RONALDO (Juventus) 12 2. Ante REBIC (Milan) 11 3. Duvan ZAPATA (Atalanta) 11 4. Ciro IMMOBILE (Lazio) 9 5. Francesco CAPUTO (Sassuolo) 9

La visibilità e l’immagine: la Juventus incassa

L’oneroso investimento che ha spinto la Juventus a portarlo a Torino e che aveva fatto storcere il naso a molti (100 milioni di euro per il cartellino e 30 netti all’anno a lui) sono stati in gran parte ripagati dai benefici d’immagine e visibilità che ha portato CR7 con il suo approdo in bianconero. La sua maglia è la più venduta al mondo e i profili social della Juventus sono cresciuti in modo smisurato, portandosi a livello di quelli degli altri top club europei (Barcellona, Real Madrid, Manchester United). La Juve ha fatto incetta di sponsorizzazioni e rinnovato accordi e partnership, ha sfruttato la figura del portoghese per creare business e migliorare sul piano del marketing. Nel bilancio bianconero 2019 alla voce ricavi commerciali è emerso un +32 milioni di euro, unito all’aumento anche dei ricavi da stadio (+14 milioni). Cifre e parametri che quantomeno certificano i profitti di un investimento tanto importante.

Play Icon WATCH Ronaldo è il primo calciatore a raggiungere un miliardo di euro di guadagni in carriera 00:00:27

L’obiettivo Champions a Lisbona, ma in Europa è più dura

Resta solo un piccolo/grande punto da smarcare. E riguarda l’ossessione che sia CR7 che la Juventus hanno per una determinata competizione: la UEFA Champions League. Quest’anno poi, in modo atipico e senza pubblico, le final eight si giocheranno nella sua Lisbona, con un format inedito e intrigante. É normale che per completare l’opera e zittire qualsiasi tipo di remora sul suo passaggio alla Juventus, quella Coppa rappresenti l’aspirazione reale. Ronaldo è stato preso (anche) per vincere la Champions e senza quel trofeo le valutazioni definitive potrebbero variare. Il portoghese è già concentrato sul ritorno degli ottavi contro il Lione, in cui la Juve dovrà ribaltare l’1-0 subito in trasferta prima del lockdown. Per un campione bionico che sa solo vincere, uscire così presto dalla “sua” competizione non è nemmeno contemplato.

Play Icon WATCH Mendes: "Cristiano Ronaldo può finire la carriera alla Juve, è il giocatore più forte di sempre" 00:01:41

Serie A Ronaldo: "Dedicato ai tifosi della Juve che hanno sofferto, il vostro coraggio ci ha dato forza" 26/07/2020 A 23:38