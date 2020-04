Secondo El Chiringuito de Jugones il giocatore argentino della Juventus sarebbe risultato positivo anche al quarto tampone. Per il momento la società bianconera non ha rilasciato alcuna nota per smentire o confermare la notizia.

La battaglia con il Coronavirus di Paulo Dybala non è ancora finita. Il media spagnolo El Chiringuito de junes, nella tarda serata di ieri ha rilanciato un’indiscrezione proveniente dall’Argentina, secondo cui La Joya sarebbe risultato positivo anche al quarto tampone per individuare il Covid-19. Per il momento la Juventus non ha ancora diramato un comunicato o una nota per ufficializzare o smentire questa notizia, che ovviamente è stata ben presto ripresa da più parti sul web.

Positivo dallo scorso 21 marzo, Dybala si trova attualmente bloccato in quarantena nella sua abituazione a Torino insieme alla sua fidanzata Oriana Sabatini. Un percorso di guarigione complicato per il calciatore argentino, asintomatico, e che nelle scorse settimane aveva accusato qualche sintomo nella prima fase del suo isolamento. Dopo 40 giorni insomma la lotta dell’argentino contro il subdolo virus non può dirsi vinta.

