Tra qualche cessione qua o là, la Juventus dà l'ok per l'operazione in settimana di Matthijs de Ligt che convive con una lussazione alla spalla destra rimediata nel novembre scorso. Circa tre mesi di stop per l'olandese, anche se i bianconeri sperano di riaverlo già per l'inizio della nuova Champions.

Andrea Pirlo ha subito una grana da sistemare. Sì perché il neo tecnico juventino dovrà fare a meno di Matthijs de Ligt almeno per l'inizio della prossima stagione, considerando l'operazione chirurgica a cui si sottoporrà il difensore olandese. Come ammesso dallo stesso de Ligt nel post gara di Juventus-Lione, il centrale dovrà sottoporsi ad un intervento alla spalla destra lussata addirittura nello scorso novembre (nel match contro l'Atalanta a Bergamo). Nonostante le cure, sarà necessario l'operazione ed ecco che lo staff medico della Juventus ha deciso di intervenire subito visto il lungo periodo di recupero.

Adesso dovrò operarmi, è qualcosa che deve essere necessariamente fatto. Quello sarà il mio focus d’ora in poi, perché avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare

Secondo Tuttosport, ci vorranno poco più di due mesi per recuperare l'ex Ajax dall'operazione tanto che sarebbe un mezzo miracolo averlo a disposizione per il 20-21 ottobre, ovvero dall'inizio della fase a gironi della prossima Champions League.

L'intervento verrà effettuato già questa settimana, per “anticipare” il discorso del periodo di recupero. In casa Juventus hanno già vissuto questa situazione ai tempi con David Trezeguet che venne operato per lo stesso infortunio alla spalla sinistra: rientrò solo tre mesi dopo.

