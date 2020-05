In un'intervista al 'The Players' Tribune' che uscirà martedì, il brasiliano della Juventus si racconta a tutto tondo, confessando come gli infortuni siano stati il problema della sua carriera.

Una lunga chiacchierata con The Players’ Tribune, come da tradizione per il magazine che lascia spazio a tutto tondo alle vite dei calciatori. Martedì sarà il turno di Douglas Costa. L’esterno offensivo brasiliano della Juventus si è infatti aperto sulle pagine virtuali dell’ormai famosissimo spazio americano dove si aprono i più grandi atleti di varie discipline. Douglas Costa si mette a nudo in una breve clip, che fa da antipasto a quanto appunto uscirà domani.

Tra le varie confessioni, la più calda è quella legata agli infortuni, tantissimi nella sua carriera:

"Scherzo con Alex Sandro che ho più risonanze che presenze. E' qualcosa di davvero pazzesco. La gente dice che Douglas ha il potenziale per essere uno dei migliori al mondo, ma gli infortuni lo frenano. Questa cosa mi dà fastidio. Ho il potenziale per essere un calciatore top, ma per colpa mia o no non posso essere nella migliore forma. Questa cosa è molto fastidiosa".

Poi però arriva la consapevolezza di essere troppo legato al calcio, così Douglas Costa prosegue:

"Ci sono dei momenti che penso: 'Posso ancora giocare? Perché scendo in campo e mi faccio male di nuovo'. Poi quando guardo la Tv capisco che questa è la mia passione e che posso giocare ancora ad alto livello. Questo è ciò che mi mantiene vivo, so che il calcio non è uno sforzo per me. Molte volte ci provi, ma poi ti arrendi. Non ha nulla a che fare con i soldi o con l'essere famoso. Il punto è fare ciò che ti piace e divertirti. Questo è il mio obiettivo".

