Nel caso di un'offerta importante, i bianconeri potrebbe sedersi al tavolo per trattare la cessione della Joya. In caso di addio dell'argentino, insieme a quello di Higuain, la Vecchia Signora è pronta a rivoluzionare l'attacco. Con 100 milioni (più una piccola aggiunta forse) si potrebbe arrivare a Isco, Milik e Zapata, per esempio.

C'è aria di rivoluzione in casa Juve. Economica, progettuale, tecnica. Il cambio in panchina dopo l'elimazione contro il Lione in Champions League, con l'addio a Maurizio Sarri e l'arrivo di Andrea Pirlo, ha aperto un nuovo corso. I bianconeri saranno molto attivi sul mercato per ribaltare la rosa: fuori molti giocatori non più giovanissimi e dal contratto pesante come Matuidi, Higuain, Khedira e Douglas Costa. Si punta a un ringiovanimento, in nome di un progetto che guarda al futuro e di uno snellimento dei costi, con l'emergenza Coronavirus che ha frenato la crescita del club dal punto di vista economico. Rientrano pienamente in quest'ottica, dunque, gli acquisti di Kulusevski e Arthur, che insieme a Bentancur saranno il perno del nuovo giovane centrocampo bianconero.

Dybala sacrificabile: come cambierebbe la Juve

Serie A "Pirlo ha chiamato"! Da Douglas Costa a Higuain: tutti i giocatori che lasceranno la Juve in estate DA 13 ORE

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, gli unici intoccabili sono De Ligt e Ronaldo. E Dybala? La Joya ovviamente non è sul mercato e non c'è nessuna trattativa. Ma qualora arrivasse un'offerta importante, intorno ai 100 milioni di euro, la Juve ascolterebbe e si siederebbe al tavolo. Il miglior giocatore della Serie A appena conclusa è a bilancio per 11,1 milioni: un suo addio in tripla cifra rappresenterebbe un'enorme e vitale plusvalenza per il club bianconero. Il contratto è in scadenza nel 2022: la Juve e l'agente, Jorge Antun, si incontreranno per discutere del rinnovo, a dimostrazione di come Dybala sia un elemento centrale al progetto bianconero. Ma la complicata situazione economica fa sì che i bianconeri non possano quantomeno non ascoltare eventuali offerte faraoniche per la Joya.

Presenze Gol Assist Serie A 33 11 11 Champions League 8 3 2 Coppa Italia 4 2 1 Totale 45 16 14

I possibili nomi: Isco, Zapata e Milik

Un'ipotesi, dunque. Ma cosa succederebbe se la Juve dovesse davvero cedere Dybala? Una sua eventuale partenza, unita all'addio di Higuain, costringerebbe la società bianconera a un restyling in attacco, con Ronaldo al centro di ogni discorso. La rosa di giocatori accostati alla Signora è ampia: Milik (30-35 milioni la valutazione) e Zapata (40-45 milioni) sono in nomi in cima alla lista. Il loro ingaggio rientrerebbe pienamente nell'ottica di uno snellimento dei costi, pur essendo due profili non più giovanissimi (26 e 29 anni). Nelle ultime ore è tornato il nome di Morata. La plusvalenza dalla cessione di Dybala e il risparmio dell'ingaggio di Higuain potrebbero consentire alla Juve anche di puntellare il centrocampo con un acquisto di spessore: Isco (anche lui vale 35-40 milioni), poco impiegato nel Real Madrid, potrebbe essere un'occasione interessante, magari con l'inserimento di qualche giocatore nella trattativa.

35+40+40: forse il totale non fa esattamente 100 milioni, ma qualcosa in più. Il gioco però è questo, non saranno quei 10-15 milioni a fermare la Juve, se la decisione dovesse essere quella di vendere Dybala.

Provocazione Ronaldo

Una provocazione, a questo punto: in nome di un nuovo corso che guarda al presente ma anche al futuro, avrebbe senso sacrificare Dybala e puntare ancora su Ronaldo? Un'ipotetica cessione di CR7 risolverebbe gran parte dei problemi economici del club, tra costo comunque elevato del cartellino e risparmio sul faraonico ingaggio del portoghese. L'importanza di Ronaldo in campo e fuori, però, non è quantificabile economicamente e potrebbe portare ad altre (e impopolari) decisioni.

Play Icon WATCH Dal dito medio a "forse smetto": il best of di Maurizio Sarri alla Juve in 5 minuti 00:04:41

Serie A La Juve di Pirlo riparte dal "centro": cosa aspettarsi tra gioco di posizione e duttilità tattica 09/08/2020 A 08:05

Play Icon