Il numero 10 della Juventus è uscito al 40' minuto della partita contro la Sampdoria. Nel pomeriggio sosterrà degli esami per accertare le ragioni dell'infortunio.

La Juventus festeggia il nono Scudetto consecutivo mascherando un filo d’apprensione per le condizioni di alcuni suoi giocatori chiave. Dopo aver perso Douglas Costa per un infortunio agli adduttori (il brasiliano salterà con tutta probabilità la gara contro il Lione), ieri si è fermato anche Dybala: il fantasista argentino è uscito dolorante dal campo dopo 40’ di gioco ed è stato rilevato da Gonzalo Higuain. La Joya si è ripresentata sulla panchina bianconera solo nel secondo tempo, con una vistosa fasciatura sulla coscia. Gli esiti degli esami strumentali sono attesi per questo pomeriggio. Nel frattempo, Dybala ha voluto tranquillizzare i tifosi sui social:

Serie A Pjanic: "Sarà davvero dura lasciare questa squadra. La Juventus sempre nel mio cuore" DA 11 ORE

Ma Dybala non è l’unico grattacapo per Sarri in vista della partita di Champions. Pure Mathijs De Ligt ha chiesto il cambio ieri; l’olandese non è in condizioni fisiche ottimali, e oltre ad una spalla problematica, ieri ha accusato dei dolori dietro la coscia sinistra. Il giovane difensore centrale ha sentito tirare dopo un intervento in scivolata, al suo posto è entrato Rugani.

Play Icon WATCH Sarri: "Io sottovalutato? Di allenatori che hanno vinto in Italia e in Europa ce ne sono pochi" 00:02:12

A concludere una giornata da bollino rosso per l’infermeria bianconera è stato Danilo, uscito nel corso del primo tempo a causa di una botta alla testa.

Play Icon WATCH La cavalcata trionfale della Juventus: le partite chiave per il 9° Scudetto consecutivo 00:02:27

Serie A Le pagelle di Juventus-Sampdoria 2-0: Ronaldo mette la firma finale DA 12 ORE