Juventus, Higuain pronto a tornare in Italia: è atteso a Torino venerdì

Il Pipita farà ritorno alla base su un volo privato da Buenos Aires, ma si aggregherà al resto della squadra solamente a fine maggio. Nel frattempo Maurizio Sarri è tornato per la prima volta a respirare l'aria e l'atmosfera della Continassa.

Prosegue giorno dopo giorno il ritorno alla normalità in casa Juventus. Nella giornata di venerdì è atteso a Torino Gonzalo Higuain: il Pipita, che farà ritorno in Italia su un volo privato proveniente da Buenos Aires, potrà aggregarsi al resto della squadra solo dopo avere osservato i 14 giorni di isolamento previsti dalla legge nell'ambito delle misure di ordine sanitario dovute all'emergenza Coronavrus. Tornerà quindi verosimilmente ad allenarsi con il resto dei compagni nell'ultimo weekend di maggio, a due settimane circa dall'ipotetica ripresa del campionato.

Sarri ritorna alla Continassa

Nel frattempo Maurizio Sarri, a oltre due mesi di distanza dallo stop forzato del calcio a causa della pandemia di Covid-19, è tornato alla Continassa. Il tecnico bianconero, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ha diretto le sedute individuali ma ne ha approfittato per riprendere confidenza con il campo e per tornare a respirare l'atmosfera del centro sportivo.

